[Deal du Jour] Le T7 de Samsung est un SSD portable pensé pour le transport. Léger et d’une petite taille, il est conçu pour résister aux chocs et s’adapte parfaitement aux déplacements. Le modèle 2 To est à moins de 140 € sur Amazon.

C’est quoi, la réduction sur le SSD Samsung T7 ?

Amazon propose une réduction sur le SSD externe T7 d’une capacité de 2 To. Régulièrement trouvable autour de 155 €, il est actuellement proposé au prix de 138,99 €.

C’est quoi, ce SSD portable ?

Le T7 est un disque SSD externe portable, idéal pour stocker vos fichiers personnels et professionnels, et les déplacer en toute sécurité. Cette gamme de Samsung est, en effet, pensée pour être emmenée partout avec soi. La petite taille du T7, avec ses dimensions de 85 × 57 × 8 mm et son poids de moins de 60 g, facilite le transport dans un sac ou une petite sacoche. Sa conception est excellente et son revêtement en caoutchouc lui permet d’absorber les chocs. En cas de chute ou pendant un transport mouvementé, le T7, ainsi que vos données, sont donc protégés. Le SSD est aussi certifié IP65 et résiste à la projection d’eau et à la poussière.

Malgré sa robustesse, il convient bien évidemment de faire attention lors de vos déplacements et d’éventuellement acheter une pochette de protection supplémentaire. D’autant plus que le connecteur du boitier est un peu fragile. Lors de transferts de fichiers, évitez si possible de manipuler les câbles ou le disque, sous peine de déconnecter l’ensemble et de voir vos transferts s’arrêter. Rassurez-vous tout de même, même si elle peut arriver, la déconnexion est plutôt rare en cas de mauvaise manipulation.

Le T7 existe en plusieurs coloris // Source : Samsung

Le T7 de Samsung est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 140 € pour 2 To, c’est une bonne affaire. Le T7 est un SSD portable pratique et performant, grâce à la technologie NVMe et à son interface USB 3.2 Gen 2. Les promesses de débits sont de 1000 Mo/s en lecture et écriture. Le T7 tournera plus souvent autour de 750 Mo/s en écriture, et 850 Mo/s en lecture. Des vitesses parfaitement adaptées pour les transferts de fichiers volumineux, les débits restant stables, même pendant de gros transferts.

Le T7 est compatible avec les Mac, PC, appareils Android, et même les consoles de jeux, comme la PlayStation 5. Il s’accompagne d’un câble type C vers type C et d’un câble type C vers A. Le logiciel de gestion dédié vous permet de sécuriser le SSD via un mot de passe, à ne surtout pas perdre, si vous ne voulez pas dire adieu à vos données stockées.

