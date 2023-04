La sélection de contenus à venir sur Amazon Prime Video est désormais connue pour mai 2023. Et, comme toujours, il vaut mieux aimer le cinéma.

Les mois se suivent et se ressemblent pour Amazon Prime Video. La plateforme de SVOD va accueillir de nouveaux programmes courant mai 2023 et, comme souvent, c’est le cinéma qui prend ses quartiers. C’est paradoxal quand on sait que The Last of Us, la série la plus importante de l’année, a été diffusée sur Prime Video.

Peter Parker, MJ et Ned, dans Spider-Man No Way Home. // Source : Marvel/Sony

L’abonnement Amazon Prime Video est intégré à l’abonnement Amazon Prime (facturé 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois). Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot. Amazon Prime Video donne aussi accès à un catalogue de films à acheter ou louer, en VOD, ainsi que des chaînes secondaires (comme le Pass Warner, qui permet de profiter des contenus de HBO).

Les films qui arrivent en mai 2023 sur Amazon Prime Video

1er mai : À vif !

Attendez, il existe un film avec Bradley Cooper et Omar Sy au casting ?! Et ça parle de cuisine ? Incroyable !

1er mai : Chacun cherche son chat

Personnellement, je serais très triste d’avoir à chercher mon chat…

1er mai : Hanna

Le film qui a inspiré la série.

3 mai : S.O.S. Fantômes : L’Héritage

Une suite de S.O.S. Fantômes avec des adolescents. Il paraît que c’est rude (vous l’avez ?).

5 mai : Beautiful Disaster

Une fille sage et un garçon qui enchaîne les conquêtes font un pari : si elle gagne, il s’abstient de relations sexuelles pendant un mois, s’il gagne, elle devra vivre avec lui pendant un mois. Ne faites pas ça chez vous.

19 mai : Spider-Man: No Way Home

La dernière aventure du Spider-Man de Tom Holland, où tout se bouscule et les dimensions se mélangent.

24 mai : Spin Me Round

Une escapade romantique se transforme en chaos pour une jeune femme, envoyée dans un programme d’immersion en Italie aux frais de son entreprise.

Les séries qui arrivent en mai 2023 sur Amazon Prime Video

16 mai : Fear the Walking Dead, saison 8

C’est la dernière saison, donc profitez-en ! Mais, Daryl in Paris arrive !

18 mai : The Ferragnez, saison 2

C’est comme le programme de télé-réalité sur les Kardashian, mais centré sur un couple d’influenceurs célèbres.

