En mai 2023, Disney+ n’oubliera pas Star Wars, célèbre saga qui a droit à son jour de commémoration annuelle en date du 4 (en référence au slogan « May the Force be with you », repensé en « May the 4th »). Le 4 mai, les fans pourront découvrir de nouveaux épisodes de l’anthologie Star Wars: Visions.

Sinon, il y aura beaucoup de séries ces prochaines semaines sur la plateforme de SVOD. On pense à la 18e saison de Grey’s Anatomy ou encore à l’intégrale de Justified. Sans oublier les nouvelles aventures des Kardashian.

Les séries qui arrivent en mai 2023 sur Disney+ France

2 mai : Une lueur d’espoir

La belle histoire de Miep Gies qui n’a pas hésité à cacher Otto Franck et sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi elle qui retrouvera le célèbre journal d’Anne Franck.

4 mai : Star Wars: Visions – Volume 2

Plusieurs studios d’animation s’approprient la licence Star Wars.

10 mai : The Muppets Mayhem

Comment ça ? Des marionnettes qui font de la musique ?

10 mai : Justified, saisons 1 à 6

Les tribulations d’un marshall aux méthodes peu orthodoxes, muté dans son Kentucky d’origine.

17 mai : Grey’s Anatomy, saison 18

La série qui n’en terminera donc jamais.

24 mai : Américain de Chine

Un adolescent se retrouve bien malgré lui embourbé dans une bataille entre des dieux chinois.

24 mai : The Clearing

Une femme doit affronter les démons de son passé dans une secte, afin d’empêcher l’enlèvement et la coercition d’enfants à l’avenir.

25 mai : Les Kardashian, saison 3

La meilleure télé-réalité sur la meilleure famille du monde. C’est assumé.

Les films qui arrivent en avril 2023 sur Disney+ France

12 mai : West Side Story

Une comédie musicale revisitée par le génie de Steven Spielberg.

12 mai : Le Cratère

Pour répondre à la dernière volonté de son père tout juste disparu, un jeune garçon décide de partir explorer un mystérieux cratère avec ses amis.

19 mai : Les Blancs ne savent pas sauter

Vous ne connaissez pas le film original de 1992 avec Woody Harrelson et Wesley Snipes ?

