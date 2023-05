Depuis le 3 mai, les French Days 2023 battent leur plein ! Numerama suit de près l’évènement qui coïncide avec l’arrivée des beaux jours et qui prendra fin le 9 mai. On poursuit les festivités avec l’enceinte portable JBL Flip 5. Une enceinte étanche, puissante et robuste.

C’est quoi, la promotion sur l’enceinte JBL Flip 5 ?

L’enceinte portable étanche Flip 5 de la marque JBL est commercialisé 139 € à son lancement. Elle est généralement trouvable autour de 115 €. Pour les French Days, La Fnac la propose au prix de 99 €. Notez qu’elle est en rupture sur le site officiel de la marque, et que seuls quelques revendeurs la propose actuellement.

C’est quoi, cette enceinte de JBL ?

La Flip 5 n’est pas la dernière version de la gamme Flip de JBL, mais elle reste tout de même excellente. Son design est de forme cylindrique, et son gabarit compact en fait une enceinte facile à transporter et à poser. La Flip 5 est particulièrement robuste, grâce à sa conception solide avec des embouts en silicone, afin d’amortir la plupart des chocs. Elle est de plus étanche conformément à la norme IPX7, et peut s’immerger dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur et résister aux intempéries.

L’enceinte de JBL se connecte en Bluetooth 5.1, mais est dénuée d’entrée mini-jack. Sur la face avant, vous trouverez les classiques boutons pour contrôler la lecture, le volume et l’appairage Bluetooth. L’application dédiée, disponible sur iOS et Android, est ergonomique et simple à utiliser. Elle ne laisse malheureusement pas beaucoup d’amplitude pour régler l’audio. Notez qu’un mode appelé PartyBoost vous permet d’appairer deux enceintes compatibles, afin d’obtenir un son stéréo.

La Flip 5 est étanche // Source : JBL

Est-ce que la Flip 5 est une bonne affaire pour les French Days ?

Moins de 80 €, c’est une excellente affaire. Niveau audio, JBL offre une enceinte puissante avec un son globalement bien équilibré, malgré quelques imprécisions, surtout à fort volume. Musique à fond, les basses crachent effectivement un peu et les aigus possèdent un côté scintillant pas vraiment agréable sur certaines pistes. Volume normal cependant, la Flip 5 délivre un son généreux et dynamique. Si vous sortez du champ de l’enceinte, le son aura tendance à se distordre, mais les performances sont tout de même très bonnes.

Côté autonomie, la Flip 5 peut tenir une douzaine d’heures à un volume raisonnable. Une autonomie qui baisse forcément, volume poussé au maximum.

