Microsoft n’apportera plus aucune évolution notable pour Windows 10. La mise à jour 22H2, sortie en octobre 2021, est la dernière du genre. Par contre, les patchs de sécurité continueront à être distribués.

C’est désormais acté. Windows 10 ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour significative jusqu’à sa retraite, le 14 octobre 2025. L’entreprise américaine a acté le 27 avril 2023 que l’actuelle version disponible pour le grand public — nom de code 22H2 — est la dernière évolution d’importance pour le système d’exploitation. Il n’y en aura plus d’autre.

Windows 10 aura encore droit aux patchs de sécurité

Pour autant, Microsoft ne ferme pas complètement le robinet : les patchs de sécurité continueront d’être livrés chaque mois jusqu’à l’arrêt du support de Windows 10. En d’autres termes, le système d’exploitation va encore bénéficier de correctifs pendant plus de deux ans. Cela étant, l’entreprise américaine invite le public à considérer une migration prochaine vers Windows 11.

« Nous vous encourageons vivement à passer à Windows 11 dès maintenant, car il n’y aura pas de nouvelles mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 », écrit ainsi Microsoft. Quant à celles et ceux qui ne peuvent pas encore migrer, la firme de Redmond conseille de bien passer à la version 22H2 pour continuer à bénéficier des tout derniers patchs de sécurité.

La version 22H2 de Windows 10 est sortie le 18 octobre 2022. Depuis sa mise sur le marché en juillet 2015, le système d’exploitation a reçu une quinzaine de grandes mises à jour, avec des surnoms comme « Anniversary Update », « Fall Creators Update » ou encore « May 2020 Update », en fonction de leur période de publication. La 22H2 était baptisée « 2022 Update ».

D’ordinaire, Microsoft sortait deux grandes mises à jour de Windows 10 par an, sauf en 2016 et 2022. Le fait qu’il se soit écoulé pratiquement un an entre la dernière mise à jour de 2021 et la mise à jour 22H2 était déjà un mauvais signe pour la suite de l’évolution de Windows 10. L’arrivée de Windows 11, disponible depuis octobre 2021, a également pesé dans la balance.

Microsoft concentre naturellement ses efforts sur cette génération (et sur Windows 12, son successeur encore très mystérieux), qui fêtera ses deux ans d’existence en 2023. En comparaison, Windows 10 va souffler ses huit ans — l’OS a fait ses débuts en juillet 2015. D’ailleurs, la commercialisation de Windows 10 a commencé à décélérer en début d’année.

