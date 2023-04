[Deal du Jour] Si vous souhaitez changer de téléviseur, c’est peut-être le bon moment, ce téléviseur QLED 4K de Samsung est en promotion. Il profite d’une belle qualité d’image et d’un excellent taux de rafraîchissement, idéal pour le cinéma et les jeux vidéo.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur Samsung QLED ?

Le téléviseur 4K QLED 55 pouces 55Q80B est commercialisé avec un prix de départ de 1 299 €. Il est habituellement trouvable autour de 900 € sur plusieurs sites revendeurs. Carrefour le propose en ce moment sur son site au prix de 688,11 €. Il vous suffit de rentrer le code TVSAMSUNG17 dans le panier pour appliquer la réduction. Les livraisons à domicile sont actuellement indisponibles et seul le retrait en magasin est possible.

Le téléviseur 55Q80B est toutefois disponible à la livraison sur le site de Rue du Commerce. Il est au prix de 758,50 €, soit 70 € de plus que chez Carrefour.

C’est quoi, ce téléviseur QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur QLED 55Q80B possède un écran de 55 pouces, soit une diagonale de 138 cm. La dalle QLED 4K offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels et occupe la majorité de la surface, grâce à des bordures plutôt fines. Malgré l’absence de Dolby Vision, il est compatible avec la norme HDR10+ et propose une excellente qualité d’image. Le QLED permet d’apporter une image aussi belle que lumineuse, avec de bons contrastes et des couleurs vives. L’image n’est pas aussi exemplaire que sur une dalle OLED, mais de bons réglages d’image vous permettront de peaufiner le tout pour obtenir le meilleur du 55Q80B. Les préréglages en fonction du contenu visionné (Standard, Cinéma, Jeux Vidéo) sont par ailleurs bien optimisés et la présence d’une fonction afin d’upscaler les contenus en 4K est appréciable.

Les haut-parleurs installés autour de la dalle font un travail correct et une bonne spatialisation. Le Dolby Atmos se charge de rendre le tout plus immersif. Néanmoins, une barre de son compatible apportera un effet surround bien plus convaincant dont il serait dommage de se priver.

Le TV QLED Samsung Q80B offre une image nette et précise // Source : Samsung

Ce téléviseur Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est en effet une excellente affaire à moins de 700 €. En dehors des soirées cinéma, le Q80B est parfaitement adapté aux sessions gaming. Il est doté de quatre ports HDMI 2.1, et peut afficher les jeux en 4K avec 120 fps, grâce à un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Branchées en HDMI 2.1, votre PlayStation 5 ou Xbox Series sera exploitée à leur plein potentiel. Les technologies embarquées AMD Freesync et VRR apportent en plus la fluidité et empêchent les déchirures de l’image. Pour résumer, vos jeux tourneront bien et vous profiterez pleinement des graphismes nouvelle génération.

TizenOS accompagne le téléviseur de Samsung. L’OS maison de la marque coréenne apporte de nombreuses fonctionnalités. Il n’est pas meilleur que les autres OS sur le marché, mais a le mérite de faire correctement son travail. Les applications et les services de SVOD tournent sans problème, et l’interface est claire. Il fonctionne avec Alexa d’Amazon et Google Assistant pour le contrôler au son de votre voix. En plus des quatre ports HDMI 2.1, vous trouverez deux ports USB 2.0, et d’une sortie optique. Le téléviseur de Samsung est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

