Des photos du président Macron assistant à des manifestations circulent sur Internet. Bien qu’elles soient très réalistes, elles sont fausses, et ont été créées par intelligence artificielle. Ces IA marquent le début d’une nouvelle ère pour les fake news.

Avez-vous vu une photo d’Emmanuel Macron assis par terre, l’air triste, une couverture sur le dos, et éclairé par des feux de poubelle en arrière-plan ? L’image est frappante, et elle serait idéale pour une couverture de journal. Pourtant, la scène n’a jamais eu lieu : le cliché a été intégralement créé par l’IA de génération d’images Midjourney.

Ce n’est pas la seule photo de ce genre. Depuis le 20 mars 2023, on voit de plus en plus de faux clichés créés par intelligence artificielle puis partagés sur les réseaux sociaux. Tous font allusion aux manifestations organisées partout en France contre la réforme des retraites, et toutes critiquent, en creux, la politique d’Emmanuel Macron. Mais, ces photos sont surtout une nouvelle forme de désinformation sur internet, qui devient de plus en plus dure à repérer.

Ce n’est pas une vraie photo d’Emmanuel Macron, mais une image créée par intelligence artificielle. // Source : Reddit

L’IA utilisée pour la diffusion de fake news ?

Numerama a pu trouver plusieurs photos créées par IA, mettant en scène Emmanuel Macron sur Twitter et sur Reddit. Que ce soit face à des CRS, dans des manifestations, marchant dans des rues parisiennes parmi des pneus incendiés, ou encore en tant qu’éboueur, vêtu d’un gilet orange et poubelle à la main, le président est représenté de nombreuses manières. BFMTV a également trouvé d’autres clichés, ainsi que des publications américaines représentant Donald Trump en prison.

Macron taking the streets to protest against the retirement age reform in France #midjourney

Source : https://t.co/cuZr0i4xk8 pic.twitter.com/2GnVuwM16V — Julien Lausson (@foxteh) March 21, 2023

Ces photos ne semblent pas être partagées avec l’intention de tromper : les auteurs se contentent généralement de vagues messages politiques ou s’ébahissent devant la qualité des images produites. Un autre explique quant à lui qu’avec l’arrivée des IA, « le fake sera la norme sur les réseaux, doutez de ce que vous voyez par défaut, plus le choix ». Ironie de la situation, cet utilisateur a lui-même partagé des faux clichés d’Emmanuel Macron dans les manifestations.

Si ces photos-là n’ont pas été publiées spécialement pour accompagner des fake news, mais pour transmettre un message, cela pourrait bientôt changer. Jusqu’à encore récemment, les images créées par IA étaient facilement reconnaissables grâce à des détails particuliers au niveau du visage. Mais, leur amélioration très rapide rend les images toujours plus impressionnantes. Il est ainsi de plus en plus difficile de distinguer une vraie photo d’une fausse, rendant le fact checking complexe.

Surtout, tous ces outils sont gratuits, et très faciles d’utilisation. Il suffit de se connecter sur le site de Dalle E ou bien sur le Discord de Midjourney pour commencer à créer des images : il n’y a ni formations à suivre, ni connaissances techniques à avoir. Ces IA sont donc bien plus dangereuses en termes de production de fausses images que des logiciels tels que Photoshop, qui requièrent certaines compétences. Dall E et Midjourney sont accessibles à tout le monde, et ce sont donc potentiellement des outils superpuissants mis gratuitement à disposition de tous les diffuseurs de fake news.

L'#ia #photo a fait des progrès démentiels en très peu de temps, désormais le #fake sera la norme sur les #reseaux, doutez de ce que vous voyez par défaut, plus le choix.#midjourney #midjourneyv5 pic.twitter.com/dJoZXGrbRy — Cryptonoo₿ From 100K to 0 🐐 (@Cryptonoobzzzz) March 19, 2023

En 2022, l’arrivée des intelligences artificielles génératrices d’images comme Dall E, Stable Diffusion ou Midjourney, avait déjà chamboulé le monde des créateurs, inquiets de se faire remplacer. Les débats sur l’utilisation des IA génératrices d’images se résumaient alors surtout à des questions de droits d’auteurs et à leur utilisation par des entreprises, notamment pour l’illustration de livres. Les IA pourront certainement bientôt servir de nouveaux outils pour les diffuseurs de fake news.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.