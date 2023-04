[Deal du Jour] Xiaomi, déjà habitué à proposer des produits d’entrée de gamme de qualité, frappe fort avec le Redmi Note 11. Le smartphone de la marque chinoise possède en effet des caractéristiques dignes de modèles milieu de gamme. Un an après sa sortie, le smartphone vaut toujours le coup, surtout à moins de 170 €.

C’est quoi, cette promotion sur le Redmi Note 11 ?

Le Redmi Note 11 est en promotion sur Cdiscount. Commercialisé 199,90 € sur le site officiel de Xiaomi, il est souvent vendu autour de 175 € sur divers sites marchands. Le modèle 128 Go est actuellement proposé au prix de 168,99 € sur Cdiscount, avec le code RAKUTEN15, à rentrer dans le panier.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le design du Redmi Note 11 arbore des courbes dans la tendance, à savoir légèrement arrondies sur les coins. Ses dimensions de 159,87 mm x 73,87 mm x 8,09 mm et son poids de moins de 179 g offrent une bonne prise en main. La dalle OLED d’une diagonale de 6,43 pouces s’accompagne d’une définition Full HD de 2400 × 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz non adaptatif. Malgré un écran OLED moins bon que sur les appareils premium, les caractéristiques techniques sont excellentes pour un smartphone dans cette gamme de prix. Le taux de contraste est excellent et la fluidité au rendez-vous.

Le processeur Snapdragon 680, couplé à 4 Go de mémoire vive, propose des performances remarquables pour un produit dans sa tranche de prix. La navigation dans le smartphone est fluide et les tâches les plus basiques tourneront sans problème. Pour les activités les plus gourmandes, le Redmi Note 11 peine cependant à s’aligner sur les smartphones plus performants. Pour jouer à des jeux vidéo par exemple, le taux de rafraichissement peut sensiblement chuter et rendre l’expérience un brin frustrante. Par chance, la qualité de l’écran OLED et sa bonne luminosité rendent d’autres activités, comme le streaming vidéo, plus agréable.

Le bloc photo du Redmi Note 11 est plutôt imposant // Source : Louise Audry pour Numerama

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire à ce prix ?

À son prix de base, situé entre 200 € et 250 € en fonction de la capacité de stockage, le Redmi Note 11 est déjà une bonne affaire. À moins de 170 € pour 128 Go, c’est une excellente affaire encore aujourd’hui (si vous n’avez pas besoin d’un smartphone compatible 5G). Notre guide des meilleurs smartphones en 2023 vous aidera dans votre choix si vous recherchez un smartphone plus premium. Le smartphone de Xiaomi tourne sous Android 11 et avec MIUI 13, l’interface propre aux smartphones Xiaomi, et délivre une expérience utilisateur appréciable. Niveau autonomie, le Note 11 offre presque une journée entière d’utilisation. En fonction de l’utilisation, comptez en effet entre 20 et 22 h d’autonomie. Il regagne 100 % de sa batterie en un peu plus d’une heure.

Le point faible du Redmi Note 11 est son appareil photo. Au dos du smartphone, un capteur de 50 Mpix et un appareil photo ultra grand-angle de 8 Mpix et deux autres capteurs macro et profondeur. De jour, le smartphone de Xiaomi s’en sort très bien. De nuit, le téléphone peine un peu. Les photos sont bruitées et la lumière médiocre. Des lenteurs sont aussi à déplorer quand le Redmi passe d’un module à un autre. Si vous recherchez un vrai photophone, des smartphones légèrement plus onéreux, sans être haut de gamme, comme les Pixel de Google, font un meilleur travail. Mais les nombreuses qualités du Note 11 en font tout de même un smartphone au rapport qualité-prix remarquable.

