[Deal du Jour] Xiaomi propose des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, dont le Redmi Note 12 Pro 5G. Avec de très bonnes performances et un écran de qualité, c’est un des meilleurs modèles abordables de soldes, surtout à moitié prix.

C’est quoi, cette promotion sur le Redmi Note 12 Pro ?

Le Redmi Note 12 Pro 5G est commercialisé à partir de 399,90 € sur le site officiel de Xiaomi. Le modèle 128 Go est proposé pour les soldes au prix de 199 € sur la boutique de RED by SFR.

Notez que son prix passe à 159 € si vous prenez un forfait mobile avec. La réduction se fait via une offre de remboursement de 40 €.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Redmi Note 12 Pro n’est pas le plus osé des modèles niveau design. Le smartphone milieu de gamme ressemble à la plupart des smartphones, avec un style banal et un bloc photo classique. Reste que les finitions sont excellentes avec une bonne sensation de solidité et une prise en main optimale, grâce à des dimensions de 162,9 × 76 × 7,9 pour un poids de 187 g.

Il embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces à la définition Full HD+ de 2400 × 1080 pixels, ainsi qu’au taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. L’écran est de qualité et s’accompagne de bonnes performances avec le processeur Dimensity 1080 de Mediatek, accompagné par 8 Go de RAM. Le smartphone est fluide et les ralentissements sont plutôt rares. Les joueuses et les joueurs pourront jouer dans de bonnes conditions, sans toutefois forcer sur les graphismes, au risque de faire chauffer l’appareil.

Jouer est possible avec le Redmi note 12 Pro, sans forcer sur les graphismes // Source : Xiaomi

Le Redmi Note 12 Pro est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 200 €, c’est une très bonne affaire pour un smartphone compatible 5G. En dehors de ses belles performances, le Redmi Note 12 Pro est capable de prendre des clichés détaillés et de bonne qualité. Les couleurs sont parfois un peu ternes lorsque les conditions ne sont pas réunies. De même la nuit ou en faible luminosité, où le niveau de détail baisse et les clichés deviennent forcément moins exploitables.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh permet presque deux jours d’autonomie. Le Redmi Note 12 Pro est compatible avec la charge rapide de 67 W, et peut regagner 100 % de batterie en 50 minutes.

