xrOS, xrProOS, XROS… Apple multiplie les dépôts de noms de marque, alors que son casque « Reality Pro » devrait être annoncé le 5 juin. Ce type de procédure est généralement synonyme d’une annonce imminente.

À la WWDC le 5 juin, il devrait bien y avoir une annonce majeure. Après plusieurs années de rumeurs qui ont prédit l’annonce du casque VR d’Apple quasiment tous les ans, la marque californienne devrait bien se lancer sur le marché de la réalité mixte lors de sa prochaine conférence développeurs.

En avril et en mai 2023, Apple a déposé plusieurs fois le nom de marque « xrOS », ainsi que des déclinaisons (« xrProOS » et « XROS »), sans doute pour empêcher la concurrence de s’inspirer du nom de son futur d’exploitation. Apple a l’habitude d’agir à la dernière minute, ce qui laisse supposer que le Reality Pro sous xrOS arrivera dans quelques jours.

xrOS serait l’élu

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multiplient sur le nom du futur produit d’Apple. Reality Pro, Reality One… Apple posséderait plusieurs appellations, ce qui rend impossible de prédire quoi que ce soit à l’heure de l’écriture de ces lignes. En ce qui concerne le système d’exploitation, plusieurs noms supposés ont souvent été évoqués dans la presse, comme realityOS, rOS et xrOS. La seule certitude est qu’Apple restera dans la continuité de ses autres systèmes (iOS, iPadOS ou macOS).

Le 10 mai, le dépôt de la marque « xrOS » a été repéré en Nouvelle-Zélande. Ce n’est pas Apple qui en est à l’origine, mais un certain Deep Dive, établi au Delaware. Une pratique courante dans l’industrie, qui a recours à des sociétés-écrans pour ne pas trop attirer l’attention. Le 18 mai, le même Deep Dive a enregistré le nom xrProOS aux Philippines, en Argentine et en Turquie. D’autres dépôts similaires existent en Australie, au Royaume-Uni et en Jamaïque, tandis que d’autres n’ont probablement pas encore été repérés. Bref, tout laisse supposer qu’Apple s’agite, alors que son annonce est imminente.

Détail qui ne trompe pas : le logo déposé par Deep Dive utilise la police San Francisco d’Apple. // Source : New Zealand Intellectual Property Office

Apple Reality : à quoi faut-il s’attendre ?

À quelques jours de la WWDC, les articles sur le casque Apple Reality Pro se multiplient. Le 18 mai, Mark Gurman de Bloomberg expliquait, par exemple, qu’Apple était partagé entre excitation et scepticisme, alors que son casque VR ne devrait pas être assez grand public pour séduire autant qu’un iPhone ou un iPad à son lancement. Toutefois, la marque a enfin décidé de se lancer, après avoir passé ces trois dernières années à repousser son projet.

Si Apple fait bien les choses, la vidéo de présentation de son casque de réalité mixte devrait impressionner son monde, le 5 juin, en mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée pour plonger son utilisateur dans un monde proche du réel, avec des informations virtuelles qui se superposeraient à sa vision. Le risque pour Apple est que l’effet waouh ne dure pas et que personne ne veuille vraiment de son casque.

