Google a un utilitaire pratique qui permet de jeter virtuellement des dés. Pratique pour du jeu de rôle sur table, par exemple.

Google peut être un moteur de recherche très puissant si l’on sait correctement s’en servir. Il existe, en effet, des commandes que l’on peut utiliser avec ses requêtes pour trouver des résultats de meilleure qualité. Mais, l’entreprise américaine a aussi inclus des outils cachés pour répondre à divers besoins — y compris tester son niveau d’anglais.

Lancer les dés avec Google

L’un de ces utilitaires accessibles dans le moteur de recherche américain parlera en particulier à celles et ceux qui font du jeu de rôle sur table. Si vous ne possédez pas de dés, ou si vos camarades n’ont pas envie de vous prêter les leurs, Google peut assurer vos arrières. Si vous tapez la requête « lancer de dé » (ça marche avec d’autres variantes de requête), vous aurez un générateur.

Source : Capture d’écran

Six dés avec un nombre varié de faces sont fournis : il y a le dé classique à six faces (d6), qui est le plus courant. Vous avez aussi un dé à quatre faces (d4), à huit (d8), à dix (d10), à douze (d12) et à vingt (d20). Par défaut, un seul s’affiche à l’écran. Cela dit, vous pouvez en ajouter autant de fois que vous voulez, du même type ou bien en les mélangeant à votre guise.

Pour retirer un dé de la « surface de jeu », il vous suffit de cliquer dessus. Pour en ajouter un, cliquez sur celui qui vous intéresse dans la barre de sélection — il est alors lancé immédiatement, avec le résultat apparaissant dans la foulée. Vous avez la possibilité d’ajouter un modificateur, c’est-à-dire un nombre qui s’additionnera avec la valeur des dés lancés.

Vous pouvez à première vue ajouter autant de dés que vous souhaitez sur le « plateau » ; on a pu, de notre côté, en inclure 84, sans que Google y trouve quoi que ce soit à y redire. En principe, vous n’aurez certainement jamais besoin de lancer autant de dés simultanément. Sauf, peut-être, si vous êtes dans une aventure de JDR qui vous met sur le chemin d’une tarrasque. Ce sera sûrement justifié ici.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !