Google a glissé dans son moteur de recherche un petit jeu pour tester le niveau d'anglais des internautes. Voici la marche à suivre pour y accéder.

C’est un test qui n’a absolument pas la valeur d’une certification TOEIC, mais il a au moins le mérite d’être très accessible et rapide. Google a développé un petit exercice de test d’anglais, caché dans son moteur de recherche, que n’importe quel internaute peut remplir pour avoir une petite idée de son niveau en langue. Il n’est certes pas nouveau — il a été trouvé début 2018 –, mais tout le monde ne le connait pas.

Tester votre anglais avec Google

Aussi nous semblait-il bienvenu de rappeler son existence, d’autant qu’il suffit d’avoir un smartphone avec une connexion à Internet pour y accéder. Si vous remplissez cette condition minimale, il vous suffit alors de vous rendre sur la page d’accueil du moteur de recherche et de taper la requête « Google word coach ». Le petit quiz apparaîtra tout en haut de la première page des résultats.

L’épreuve ne comporte que cinq questions et chacune d’elles vous demande de trouver la réponse entre deux propositions. Le jeu peut vous demander la traduction de tel ou de tel mot (par exemple : Quelle est la traduction du mot fonctionnement ?) ou bien vous inviter à choisir l’image qui décrit le mieux le terme sélectionné.

À chaque bonne réponse, vous marquez des points et, une fois arrivé au bout du test, le questionnaire vous indique votre note finale et une appréciation. Une correction est aussi fournie par Google pour les questions qui vous ont été soumises, mais, curieusement, certaines explications sont délivrées en anglais (c’est le cas en demandant la définition d’un mot dans cette langue).

Les questions ne sont pas d’une extrême complexité pour qui se souvient un tant soit peu de ses cours d’anglais à l’école. Cela dit, peut-être vous ferez vous surprendre par un terme que vous n’avez pas l’occasion de croiser souvent dans vos lectures dans la langue de Shakespeare. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez : à chaque fois, le jeu présente cinq nouvelles questions.

Il est à noter que l’accès au Google Word Coach ne semble être possible que sur mobile, via le navigateur web (comme Google Chrome). Nous avons voulu l’afficher via l’interface du moteur de recherche pour les ordinateurs, en tapant la bonne requête, mais cela n’a rien donné, quel que soit le navigateur web utilisé, y compris celui de la firme de Mountain View.

