[Deal du jour] Amazon propose en ce moment une réduction sur le lot de 4 AirTags. Ces balises d’Apple se connectent en Bluetooth et Ultra-wideband et se localisent grâce à votre smartphone. Le prix d’un AirTag est de 35 €. Le lot de 4 est actuellement sous les 100 €, un bon investissement si vous avez tendance à égarer régulièrement vos affaires.

C’est quoi, la promotion sur les AirTags d’Apple ?

Le lot de 4 Apple AirTags est vendu 129 € sur le site officiel d’Apple. Ils sont proposés sur Amazon au prix de 99 €.

C’est quoi, les AirTags ?

Les AirTags sont des petites balises Bluetooth en forme de pastilles, d’un diamètre de 31,9 mm et d’une épaisseur de 8 mm. Leur conception en plastique avec un dos en métal est pensée pour être robuste. Ils répondent de plus à la norme IP67 et résistent donc à la pluie et une courte immersion dans l’eau. Leur fonction est simple : ils vous permettent de retrouver les objets sur lesquels ils sont accrochés. Grâce à votre iPhone, vous pourrez localiser les AirTags avec leur dernière position enregistrée. La fonction Localisation Précise utilise la technologie Ultra Wideband (UWB) afin de localiser votre AirTag quand il est à proximité. Ce dernier émet alors un son pour signaler sa position.

Le son n’est malheureusement pas très fort, mais vous pouvez compter sur les performances de la puce U1, présente dans les iPhone (à partir de l’iPhone 11), et dans les AirTags, pour vous guider avec précision. La puce U1 émet des ondes qui permettent à l’AirTag et l’iPhone de communiquer et d’offrir un tracking très précis. Vous n’avez qu’à regarder l’écran de votre smartphone pour localiser l’AirTag. L’application dédiée permet de configurer les AirTags et d’associer un objet à une balise. La configuration est simple et intuitive. Sachez toutefois que la compatibilité avec les smartphones Android est limitée.

Les AirTags d’Apple, comme d’autres systèmes de balises, ont été critiqués pour la facilité avec laquelle certains peuvent les utiliser à des fins malveillantes. Apple a rajouté des gardes fous pour protéger les victimes de surveillance. Il existe aussi des solutions pour se prémunir des risques.

Est-ce que ce lot d’AirTags est une bonne affaire ?

Avec cette réduction, c’est une excellente affaire. Grâce à l’excellent écosystème Apple, l’AirTag profite d’un maillage efficace pour la localisation. Lorsqu’un iPhone d’un autre utilisateur passe à côté de votre AirTag, ce dernier est détecté et envoie sa position à votre smartphone. Attention néanmoins, le suivi de la position n’est pas continu et l’actualisation s’effectue lors d’un arrêt de l’AirTag. Si cela fonctionne bien pour retrouver un sac laissé à la bibliothèque, vous ne pourrez pas tracker vos affaires si elles sont restées dans la voiture de votre chauffeur Uber.

Les AirTags fonctionnent avec une pile plate CR032 et possèdent une autonomie d’environ un an. L’assistant vocal Siri est compatible avec l’application. Enfin, si vous souhaitez utiliser un AirTag pour vos clés, utilisation la plus répandue, il faudra passer à la caisse pour acheter l’accessoire indispensable pour l’accrocher.

