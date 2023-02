Le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a fini par céder. Un crack a été annoncé le 23 février.

Deux semaines. C’est le temps qu’il aura fallu pour réussir à craquer les protections de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Sorti le 10 février 2023 sur PC et les consoles PlayStation et Xbox, le célèbre jeu vidéo issu de la franchise Harry Potter devrait rapidement se propager sur les canaux pirates de distribution, sur BitTorrent et en téléchargement direct depuis des hébergeurs.

Ces protections anti-piratage sont couramment appelées DRM, pour Digital Rights Management. Ce sont des technologies destinées à empêcher les copies et les modifications imprévues. Les DRM se sont développés notamment avec le marché du jeu vidéo, dans les années 2000, et ont provoqué une course avec les pirates, qui s’efforcent depuis de les casser.

Le piratage de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a été signalé le 23 février 2023, notamment sur Reddit et les réseaux sociaux. De ce qui ressort de cette histoire, le hack serait l’œuvre d’une seule personne, une Russe qui aurait autour de 23 ans. Son identité réelle est inconnue, mais elle signe ses actions sous le pseudonyme d’Empress.

La hackeuse Empress vs le DRM de Denuvo

Dans le milieu de la scène warez, la réputation d’Empress est aujourd’hui de tout premier plan. Précédemment connue sous le pseudonyme de C000005, elle a commencé à faire parler d’elle à la mi-2017 en s’attaquant à un autre jeu vidéo, Total War Warhammer 2, avec six autres groupements de hackers. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à s’attaquer à Denuvo.

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l’autrice, qui finance des associations anti-trans, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Derrière ce nom se cache un outil anti-piratage redoutable, conçu par une entreprise autrichienne depuis 2014 — celle-ci se félicite d’être « le numéro un mondial de la protection des jeux et de la technologie anti-piratage ». L’outil est utilisé sur plus de mille titres, dit le site officiel. Denuvo fonctionne avec tous les grands services de jeux vidéo, comme Steam et l’Epic Games Store.

Et terrible, Denuvo l’est : son système « attribue un jeton d’authentification unique à chaque copie d’un jeu, une sorte de licence façonnée par divers indicateurs comme l’identification du matériel. Comme Denuvo s’intègre au code d’un jeu, on ne peut pas le craquer une fois pour toutes. Chaque titre présente un défi unique », relevait Wired mi-2022.

En résumé, les pirates détestent et les studios adorent. C’est pour cela qu’Empress a vu sa notoriété bondir dans le milieu. « La femme qui démolit les DRM les plus difficiles des jeux vidéo », titraient nos confrères. Sur Reddit, on trouve aussi un long développement dont le titre esquisse un portrait invraisemblable de cette hackeuse très mystérieuse :

« L’ascension d’Empress — Comment une femme a bouleversé le monde des pirates, mené une guerre solo contre l’ensemble de l’industrie des jeux vidéo (et gagné), est devenue folle de pouvoir, a lancé un culte messianique basé sur une philosophie de niveau lycée et a simulé sa propre arrestation pour contrarier ses rivaux et ses détracteurs ». Sacré profil.

Et cette hackeuse, qui se prend pour une gourou sectaire, qui surmonte toutes les protections de jeux vidéo, a manifestement réussi à plier la dernière version de l’outil anti-piratage de Denuvo. Protection qui est utilisée sur Hogwarts Legacy. À date, il n’a pas été rapporté qu’un autre hacker ou une autre team a réussi un exploit semblable avec ce titre.

Tout comme il est difficile de percer les mystères autour de l’identité du créateur du Bitcoin, qui utilise le nom de Satoshi Nakamoto, le voile demeure très opaque autour d’Empress, auquel s’ajoutent des rumeurs et des fantasmes. Reste néanmoins une réalité : les protections conçues par Denuvo cèdent malgré tout, tôt ou tard, et les messages sont toujours signés d’Empress.

