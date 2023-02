[Deal du Jour] Amazon propose en ce moment un ensemble clavier et souris sans fil de la marque Logitech à un très bon prix. Un pack idéal pour refaire sa gamme d’accessoires pour PC et Mac. Idéal pour de la bureautique, ce combo fonctionne aussi sur smartphone et tablette, et conviendra parfaitement pour la plupart des utilisations.

C’est quoi, la promotion sur cet ensemble clavier et souris Logitech ?

Le pack Logitech MK850 Combo Clavier et Souris sans Fil est habituellement vendu autour de 85 €. Il est en ce moment proposé au prix de 55,50 €.

C’est quoi, ce clavier K850 sans fil de Logitech ?

Le clavier K850 possède un design classique plutôt soigné. Les finitions sont correctes, même si la fabrication tout en plastique laisse penser le contraire. Faites tout de même attention aux deux pieds rétractables du clavier, relativement fragiles. Sa forme incurvée rend l’utilisation confortable. Le repose-poignet intégré est matelassé et apporte un confort bienvenu. Dommage qu’il soit impossible de le détacher. Concernant les touches, la frappe courte est très réactive, et permet une frappe rapide qui s’accélère, plus vous prendrez vos marques. Vous pourrez compter sur les boutons Easy-Switch pour passer d’un dispositif connecté à un autre, ou les touches Windows et macOS, afin de changer de système d’exploitation.

Enfin, niveau bruit, le clavier n’est pas le plus silencieux du marché, mais vous vous accommoderez facilement du bruit des touches, qui n’est pas non plus particulièrement gênant. Deux piles AA fournies offrent une autonomie de 36 mois environ.

Le clavier K850 de Logitech

C’est quoi, cette souris MK850 sans fil de Logitech ?

La souris ultra-rapide MK850 est, à l’instar du clavier, sobre et complète. Elle est agréable à prendre en main, grâce à sa fabrication en plastique doux et sa forme bombée. Elle glisse remarquablement bien sur n’importe quelle surface grâce à ses patins, même si un tapis de souris est recommandé pour exploiter complètement ses performances. Elle possède 8 boutons configurables, dont 4 sous le pouce, auxquels il est possible d’associer des raccourcis différents. La molette est cliquable et orientable. Les crans sont bien marqués et le défilement libre est au point.

Clavier et souris sont entièrement configurables // Source : Amazon

Une pile AA permet à la souris de tenir environ 24 mois, en fonction bien sûr de l’utilisation.

Est-ce que cet ensemble clavier/souris de Logitech est une bonne affaire ?

Le logiciel Flow permet d’utiliser le clavier et la souris sur plusieurs machines et de switcher parmi ces dernières. Ces accessoires se connectent en Bluetooth facilement, et les configurer via le logiciel est un jeu d’enfant. Les boutons de la souris, couplés à la touche Fn du clavier, vous permettront de réaliser une vingtaine d’actions différentes. L’interface ergonomique de Flow, ainsi que le clavier et la souris, tous deux efficaces, font de cet ensemble une excellente affaire à moins de 60 €.

