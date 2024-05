Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Les souris classiques à la forme bombée ne sont pas les plus ergonomiques qui soient. La Logitech MX Vertical est un modèle doté d’un design qui épouse la position naturelle de la main. En promotion, elle vaut le coup de s’y intéresser.

C’est quoi, la promotion sur cette souris verticale de Logitech ?

La souris sans fil Logitech MX Vertical est normalement vendue 119,99 € sur le site de Logitech. Elle est en ce moment proposée au prix de 67,99 € sur Amazon.

Le même modèle avec son tapis de souris est proposé au prix de 76,64 €.

C’est quoi, cette souris ergonomique de Logitech ?

La Logitech MX Vertical est une souris pensée pour la bureautique, qui possède un design particulier qui change radicalement d’une souris classique. Sa conception en plastique robuste offre une bonne impression de solidité, et la prise en main est agréable. La position de la main est en effet intuitive, avec des boutons judicieusement placés, en dehors de quelques boutons, principalement les boutons latéraux présents au niveau du pouce, moins accessibles que sur une souris classique.

Son design atypique nécessite un temps d’adaptation avant d’être à l’aise, notamment avec le déplacement du curseur. Toujours est-il que le confort apporté par sa forme et l’angle de 57 degrés permet aux doigts et au bras d’être au repos pendant l’utilisation. Les clics droit et gauche sont réactifs et peu bruyants et la molette est cliquable, mais pas débrayable.

un angle de 57 degrés qui réduit la pression exercée sur votre poignet // Source : Logitech

La Logitech MX Vertical vaut-elle le coup à ce prix ?

Moins de 70 €, c’est un excellent prix pour une souris ergonomique de qualité. Son capteur optique est capable d’atteindre une précision de 4 000 PPP. Cette sensibilité peut être réglée via un bouton directement sur la souris ou avec le logiciel Logitech Options. Ce dernier vous permet aussi de personnaliser les boutons ou la vitesse de défilement de la molette. La souris est compatible avec Logitech Flow, qui vous permet de contrôler plusieurs appareils avec une seule souris.

La MX Vertical se connecte en Bluetooth et vous pourrez y connecter plusieurs appareils simultanément. Une connexion filaire est possible via un câble USB-C, utile aussi pour la recharge. Niveau autonomie, comptez environ quatre mois d’utilisation.

