L’intelligence artificielle ne réussit toujours pas à Apple et la concurrence tech se fait de plus en plus rude. Alors l’entreprise la plus puissante du monde planifierait sa revanche pour 2027, avec une myriade de nouveaux produits.

Ça ne va pas fort chez Apple : l’entreprise n’arrive pas à gérer à la fois l’arrivée de l’intelligence artificielle et le retour de Donald Trump, qui s’empêtre dans une guerre des taxes douanières. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, toujours très bien informé des projets d’Apple, elle aurait pourtant de grandes ambitions pour 2027. Elle préparerait des tas de nouveaux produits, propulsés évidemment par Apple Intelligence.

Apple doit changer

Depuis l’iPhone 12, l’iPhone n’a pas beaucoup changé : l’iPhone 16 ressemble à ses prédécesseurs, mis à part peut-être le Dynamic Island (et l’abandon de l’encoche). Du côté des MacBook, les puces Apple Silicon ont mené une révolution silencieuse en améliorant les performances (et la consommation énergétique), mais le matériel reste globalement le même. Même chose pour les iPad, à mi-chemin entre les iPhone et les MacBook. Si on compte chaque année de petits changements de design et des améliorations matérielles, rien ne vient bouleverser les produits d’Apple.

Tim Cook encerclé par Siri et Trump // Source : Création Numerama

Selon Mark Gurman, « cette absence de changement révolutionnaire a fait des ravages ». Ainsi, le chiffre d’affaires d’Apple stagne et la marque perd des parts de marché sur les smartphones ou les montres connectées. Le journaliste explique cela par la taille de l’entreprise : Apple est tellement grand et vend tellement de produits que le moindre changement demande tout un tas de validations. Le développement s’est alourdi et tout prend plus de temps. Pas de quoi paniquer pour le moment : Apple a toujours beaucoup d’argent, dégage toujours de la marge et fait toujours de bons profits. On n’est pas à l’aube d’une Nokia.

Le journaliste de Bloomberg résume la situation d’Apple en une phrase : « Apple traverse une période d’accalmie ».

Le programme chargé d’Apple pour 2027 (voire avant)

En 2027, ce seront les 20 ans de l’iPhone ; le premier modèle est sorti en 2007. Pour l’occasion, Apple pourrait révolutionner son smartphone et lancer l’iPhone pliable, au format clapet. Mark Gurman augure que le pli de l’écran au milieu serait presque invisible. Plus tard dans l’année, Apple pourrait lancer un iPhone incurvé, « essentiellement en verre […] et sans aucune découpe de l’écran », note Bloomberg. Un modèle qui viendrait fêter les dix ans de l’iPhone X, modèle de transition entre les anciens iPhone et les modèles qu’on connaît aujourd’hui.

Les iPhone 15 et leurs boîtes. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Tout ça, c’est sans compter sur l’iPhone Air, qui pourrait être lancé dès cet automne avec un iPhone 17 Air. Par ailleurs, Apple pourrait programmer à partir de l’année prochaine deux lancements d’iPhone dans l’année. Il y aurait les modèles haut de gamme à l’automne (les iPhone Pro) et les modèles standards au printemps (iPhone de base, iPhone Air, iPhone e). Au total, ce sont six modèles d’iPhone qui pourraient sortir chaque année

Apple iPhone 16e // Source : Nino Barbey / Numerama

En 2027 aussi, Apple devrait lancer ses premières lunettes connectées. Apple plancherait en ce moment sur une puce dédiée, dont la fabrication en série devrait débuter en 2026. Des lunettes qui ressembleraient aux Ray-Ban de Meta, qui a pris de court le géant de Cupertino. On pourrait écouter de la musique avec et prendre des photos, utiliser Apple Intelligence et pourquoi pas discuter avec Siri (le futur Siri qui est un peu en retard).

Mark Gurman ajoute qu’« Apple prévoit de nouveaux AirPods et de nouvelles montres qui intègrent des caméras » pour recueillir des informations sur l’environnement. Des produits également prévus « à l’horizon 2027 ».

