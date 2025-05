Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’enceinte Bluetooth Stanmore III de Marshall est un modèle conçu pour la maison, au contraire d’une enceinte nomade qui mérite une place dans votre salon, surtout en promotion.

Si vos playlists Spotify ou Deezer tournent beaucoup à la maison, une enceinte Bluetooth est l’accessoire indispensable pour écouter vos musiques. Parmi les nombreux modèles d’enceinte qui existent, celles de Marshall sont sans aucun doute les plus belles sur le marché. Un peu chères à leur prix de base, elles sont bien plus intéressantes avec une réduction, comme la Stanmore III.

L’enceinte Marshall Stanmore III est normalement vendue 399,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 329,99 € chez Boulanger.

C’est quoi, cette enceinte de Marshall ?

Marshall est connu pour ses accessoires au design facilement identifiable, avec leur look vintage similaire aux baffles et amplis du fabricant. La Stanmore III possède un revêtement en similicuir et une grille avant qui donnent à l’enceinte son identité. Ses dimensions de 350 × 203 × 188 mm pour un poids de 4,25 kg en font un modèle certes imposant, mais qui n’est pas prévu pour être déplacé en extérieur. Vous devrez en effet lui trouver une place dans votre intérieur puisqu’elle doit être branchée sur une prise murale.

Vous retrouverez sur le dessus un panneau de contrôle avec plusieurs boutons pour le volume, le contrôle des pistes et le réglage des basses et des aigus. L’enceinte peut aussi se contrôler via Bluetooth 5.2 avec votre smartphone ou votre tablette et la présence de la connexion multipoints permet de connecter plusieurs appareils simultanément. Il est aussi possible d’appairer deux enceintes pour obtenir un mode stéréo. Notez aussi la présence d’une entrée mini-jack 3.5 mm afin de brancher un casque.

La Marshall Stanmore III // Source : Marshall

À ce prix, cette enceinte de Marshall vaut-elle le coup ?

Si vous recherchez une belle enceinte pour votre intérieur, la Stanmore III vaut le coup à ce prix. Niveau audio, ses trois haut-parleurs délivrent une puissance sonore de 80 watts RMS. Le son délivré est suffisant pour remplir correctement une pièce, avec un audio équilibré et propre, même à fort volume. Les basses, les médiums et les aigus sont clairs et l’ensemble ne manque pas de détails.

Un égaliseur est disponible dans l’application Marshall, disponible sur iOS et Android. Vous pourrez harmoniser les pistes à votre convenance.

Les points à retenir sur la Stanmore III :

Un magnifique design

Connexion multipoints et mode stéréo

Une puissance de 80 W RMS

