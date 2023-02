[Deal du jour] L’iPhone 12 est encore aujourd’hui un smartphone de qualité. Son prix de plus en plus bas est vraiment attractif, surtout si vous n’avez pas le budget pour acheter un smartphone récent, ou que vous n’y voyez pas l’intérêt. Son design encore d’actualité et ses performances en font encore une valeur sûre.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12, modèle 128 Go Bleu, est vendu sur le site officiel d’Apple à partir de 859 €, et régulièrement trouvable autour de 750 € chez divers revendeurs. Il est actuellement proposé sur Rakuten au prix de 534,40 €. Le code CHE10200 à rentrer dans le panier offre 10 € de réduction supplémentaire, faisant passer le prix final à 524,40 €.

C’est quoi, cet iPhone 12 ?

Sorti en 2020, l’iPhone 12 reste un smartphone parfaitement dans l’air du temps. Il possède des dimensions de 146,7 × 71,5 × 7,4 mm pour un poids de 164 g. C’est à lui qu’on doit le design moderne des iPhone, avec cette silhouette rectangulaire, son dos en verre, et ses bords arrondis. Les finitions sont excellentes et le smartphone est encore élégant et ne jure pas avec les modèles plus récents. L’écran OLED Super Retina de 6,1 pouces, offre une définition de 1170 × 2532 pixels pour une résolution de 460 ppp. La luminosité est bonne, même en pleine lumière.

La puce A14 Bionic qui accompagne l’iPhone 12 est en effet puissante et tient bien la route encore aujourd’hui. Même avec la dernière mise à jour de d’iOS 16, l’expérience utilisateur est globalement excellente. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz apporte de la fluidité au smartphone. Les applications, le streaming vidéo ou les jeux vidéo tourneront efficacement.

L’iPhone 12 MagSafe // Source : Louise Audry pour Numerama

Cette promotion sur l’iPhone 12 est-elle intéressante ?

C’est une excellente occasion si vous souhaitez vous procurer un très bon smartphone à un prix correct. Les modules photo ne sont pas en reste et l’ultra-grand-angle et le téléobjectif font un excellent travail. Les photos sont de bonne qualité, de jour comme de nuit. Côté vidéo, l’iPhone 12 peut même filmer jusqu’en 4K à jusqu’à 60 i/s. Une stabilisation optique ainsi qu’un mode HDR Dolby Vision sont également présents.

Niveau autonomie, l’iPhone 12 tient un peu plus d’une journée dans le cas d’une utilisation normale. Comptez un peu plus de 30 minutes pour récupérer la moitié de la batterie, et moins de 2 h pour le charger complètement.

