Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Pixel 8a est un smartphone au bon rapport qualité prix de la gamme des Pixel 8 de Google. Il est encore plus intéressant en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur le smartphone de Google ?

Le Pixel 8a 256 Go est vendu 609 € sur le Store de Google. Il est en ce moment proposé au prix de 479 € sur le site de Darty.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024, pour comparer le Pixel 8a avec d’autres modèles.

C’est quoi ce smartphone de Google ?

Le Pixel 8a possède certes des bordures d’écran un peu trop épaisses, mais son design, similaire aux autres modèles de la gamme, reste néanmoins élégant. Ses dimensions de 152,1 × 72,6 × 8,9 mm pour un poids de 188 g offrent de plus une très bonne préhension, y compris pour les plus petites mains. Le 8a est un smartphone robuste avec de très bonnes finitions et une certification IP67 qui le rend résistant à une courte immersion dans l’eau.

Il embarque une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran lumineux et la colorimétrie très juste sont appréciables, surtout en extérieur. L’expérience utilisateur est plaisante sous Android 14, avec des menus fluides et agréables à parcourir.

Google Pixel 8a // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Est-ce que le Pixel 8a vaut le coup à ce prix ?

C’est un smartphone qui vaut largement le coup sous les 500 €. Niveau performances, le Pixel 8a n’a rien à envier à ses grands frères. Sa puce Tensor G3 n’offre pas les plus grosses performances sur le marché, mais pour cette gamme de prix, c’est déjà très bien. Il aura un peu plus de mal pour les jeux vidéo (vous pourrez tout de même jouer sans trop de problème), mais est parfaitement à l’aise avec le reste.

Ses trois capteurs photos, couplés à une fonction performante de retouche Google AI, font un excellent travail. Les photos sont de qualité, de jour comme de nuit, et l’intelligence artificielle se charge d’optimiser les clichés. Niveau autonomie, comptez 15 h d’utilisation pour un usage régulier dans la journée. Le Pixel 8a se recharge en une heure et demie via la charge de 18 W.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !