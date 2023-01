[Deal du Jour] La marque Dreame propose une version Pro de son aspirateur robot L10. Malgré quelques concessions par rapport aux modèles de la gamme supérieure, le L10 Pro est efficace et n’a pas à rougir de la comparaison avec ses grands frères. Il est parfait pour des petits budgets et encore plus en promo pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur l’aspirateur L10 Pro ?

Le L10 Pro de Dreame est régulièrement trouvable en promotion autour de 350 € sur divers sites marchands. Darty le propose actuellement au prix de 289 €.

C’est quoi, ce robot aspirateur de la marque Dreame ?

Le L10 Pro est un aspirateur robot abordable, qui n’atteint certes pas les performances des aspirateurs robots haut de gamme, mais qui fait tout de même un très bon travail d’aspiration. Il est doté de deux lasers capables de numériser l’environnement afin d’y détecter des obstacles dans le but de les contourner. Le L10 est futé et nettoie les pièces en zigzag, pour couvrir l’espace au maximum. Malheureusement, dans sa volonté d’esquiver le moindre pied de table et objet, il manque de précision dans son aspiration. Vous devrez souvent le faire repasser à certains endroits qu’il a sciemment évités, mais qui méritaient un coup d’aspirateur.

Sa puissance d’aspiration de 4 000 pascals est suffisante pour un nettoyage performant. Sur parquet, carrelage et tapis, il ramasse la grande majorité des saletés et de la poussière. Ces dernières vont ensuite dans son collecteur, d’une capacité de 570 ml. Pour gagner en efficacité selon la situation, vous pourrez le customiser avec une brosse latérale, ou bien accrocher une serpillière à son réservoir d’eau de 270 ml. Le L10 Pro se chargera alors de nettoyer plus en profondeur votre sol, sans pour autant égaler un vrai coup de serpillère à la main.

Le L10 Pro possède des capteurs, afin de repérer la saleté // Source : Dreame

Est-ce que le L10 Pro est une bonne affaire ?

Si vous ne souhaitez pas mettre une grande somme dans un aspirateur robot, moins de 300 € pour le L10 Pro est une excellente affaire. Il s’utilise via l’application Xiaomi Home (Dreame faisant partie de l’écosystème Xiaomi). Vous pourrez y programmer des nettoyages et régler les modes d’aspiration. L’option Boost permet par exemple au L10 d’augmenter son aspiration sur les tapis. L’application vous donne des informations sur le niveau de batterie ainsi que la carte de votre intérieur, une fois que le L10 aura fait son travail de cartographe. Cela vous permettra de définir une zone précise à nettoyer. Sachez qu’il est compatible avec Amazon Alexa.

Niveau autonomie, en mode standard, le L10 peut aspirer pendant plus de 3 h. Dans les modes Fort et Turbo, comptez un peu plus d’une heure d’aspiration. Une très bonne autonomie pour un petit aspirateur robot, qui vient avec un inconvénient. Comptez en effet un peu plus de 4 h de charge. Pour terminer sur une note positive, Le L10 Pro de Dreame est un des aspirateurs robots les plus silencieux du marché dans sa gamme de prix.

