Google a prévu une petite animation sur son moteur de recherche pour accompagner les débuts de la série The Last of Us.

C’est un petit clin d’œil que vous avez peut-être relevé si vous avez lancé une récente recherche sur Google au sujet de The Last of Us. En tapant votre requête autour de la nouvelle série télévisée diffusée par Amazon Prime Video, le moteur de recherche américain fait apparaître un petit bouton sur lequel figure une icône représentant un champignon.

Une invasion de champignons sur Google

Si l’univers de The Last of Us vous est complètement étranger, vous peinerez à voir le rapport entre la série TV — qui est inspirée du jeu vidéo sorti sur les trois dernières PlayStation — et cette invasion de champignons à l’écran. Il faut savoir que ces organismes, et plus particulièrement le cordyceps, constituent l’élément déclencheur de l’histoire.

Avant la propagation… Après.

Sans trop en dire, il faut savoir que le monde The Last of Us (lire notre critique de la série sans spoiler) est confronté à une invasion de ce champignon, dont la particularité est de parasiter certains organismes. Les choses dégénèrent hélas et la société finit par s’effondrer face à ce fléau. C’est dans ce contexte que l’aventure des deux protagonistes, Ellie et Joel, prend place.

L’easter egg fonctionne aussi bien sur la version web de Google qu’en déclinaison mobile, mais à condition de bien lier votre requête avec la série — le seul titre ne donnera rien. Deux épisodes de The Last of Us sont déjà disponibles via Prime Video. Neuf épisodes en tout sont prévus. Ils sont proposés au rythme d’un par semaine.

