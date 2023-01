[Deal du jour] La tablette iPad mini 6 d’Apple est en promotion pour les soldes d’hiver sur Rakuten. La version Wi-Fi (64 Go), sortie en 2021, est en ce moment à 510 €. Un très bon prix pour la petite tablette aussi mignonne que performante d’Apple.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad mini 6 ?

L’iPad mini 6, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 659 €. Il est en ce moment proposé sur Rakuten au prix de 509,99 €.

C’est quoi, cette petite tablette performante d’Apple ?

L’iPad mini 6 est le plus petit des iPad, avec son écran de 8,3 pouces. Ses dimensions sont de 195,4 × 134,8 × 6,3 mm et sa dalle LCD offre une définition de 2266 × 1488 pixels, pour un taux de rafraichissement de 60 Hz. Niveau design, les lignes aux bords arrondis soulignent l’écran, qui occupe presque toute la façade avant, surtout avec la disparition du bouton Home. Le Touch ID est, de fait, déporté sur le bouton d’allumage présent sur la tranche. Le placement des boutons sur cette tranche rend d’ailleurs l’iPad mini plus ergonomique que ces prédécesseurs.

Le confort d’utilisation est clairement au rendez-vous, si toutefois la petite taille de l’écran vous suffit. Pour un usage professionnel au quotidien, ce n’est clairement pas l’iPad à recommander. Il faudra en effet se tourner vers une tablette plus grande, comme l’iPad 9 ou l’iPad Air, ou plus performante, comme le puissant iPad Pro. Néanmoins, pour une utilisation dans le canapé pour du surf sur le web, l’iPad mini est idéal.

L’iPad Mini 6 // Source : Louise Audry pour Numerama

Cet iPad mini 6 en promo pour les soldes est-il une bonne affaire ?

À moins de 510 €, cette version 64 Go Wi-Fi est une excellente affaire. La puce A15 Bionic accompagne cette 6e génération d’iPad mini. Couplée à 6 Go de RAM, elle offre d’excellentes performances. Les applications, même les plus gourmandes en ressources, tournent sans problème. La tablette d’Apple possède un capteur grand-angle de 12 Mpx. L’appareil photo est correct, mais n’égale pas celui d’un iPhone. L’iPad mini 6 n’est pas l’appareil que vous sortirez d’emblée pour vos vidéos et photos, mais il peut dépanner.

Enfin, comptez une dizaine d’heures d’autonomie dans le cas d’un usage intensif et plus de deux jours pour une utilisation modérée. La batterie se recharge en 1 h 30, via un port USB-C.

Pour aller plus loin avec l'iPad mini 6

