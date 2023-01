Une application vous permet de transformer votre iPhone en iPod. Grâce à elle, vous pouvez retrouver la même interface et la même molette centrale lorsque vous écoutez de la musique sur votre téléphone — sans avoir les inconvénients.

Souvenez-vous : les années 2000, les couleurs chatoyantes de tous les objets tech, les débuts musicaux de Justin Bieber et Lady Gaga et… les iPod. Les baladeurs MP3 d’Apple ont été pendant un temps l’un des objets tech les plus tendance et les plus précieux à arborer.

Leurs couleurs distinctives et surtout la célèbre molette centrale sont restées à jamais dans l’histoire du design, marquant toute une génération de propriétaires. Près de 20 ans après ses débuts, Apple a vendu plus de 420 millions d’iPod, et le nom et le design de ces produits restent largement connus.

Avoir un iPod, c’était automatiquement avoir la classe. // Source : Apple

Aujourd’hui, plus aucun des modèles d’iPod n’est en vente : Apple a arrêté de vendre ses derniers iPod Touch en mai 2022, au grand dam des fans de l’objet. Mais, rassurez-vous : une app permet de retrouver l’allure des iPod, tout en restant sur votre iPhone.

Une app remise au goût du jour par TikTok

L’app s’appelle RetroPod, et elle n’est disponible que sur l’App Store. Impossible de retrouver la magie des iPod si vous possédez un smartphone fonctionnant sur Android (du moins, pour l’instant). Retro Pod ne fonctionne également que sur la bibliothèque de chanson Apple, et n’est pas compatible avec des sites de streaming musical comme Spotify ou Deezer.

Une fois installée, l’app procure une illusion assez incroyable : elle affiche la même interface que les iPod, la même molette centrale, le même affichage des chansons et des pochettes d’albums. Il ne manque plus que votre vieille playlist de collège (n’ayez pas honte de votre période Avril Lavigne), et tout serait presque comme avant.

Retro Pod transforme votre téléphone en iPod. // Source : Retro Pod

RetroPod existe depuis déjà longtemps, mais connait un impressionnant regain de popularité depuis le début de l’année 2023 grâce à TikTok. Des vidéos montrant des utilisateurs transformer leur iPhone flambant neuf en iPod ont rencontré un succès important, et ont fait revenir ce vieil ancêtre technologique sur le devant de la scène — pour notre plus grand bonheur.