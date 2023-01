Numerama s’est de nouveau hissé, cette année 2022, dans le classement des 10 sites français les plus fiables, qui ont généré le plus d’engagement sur les réseaux sociaux, selon Newsguard. Une distinction qui honore la rédaction, pour qui la qualité de l’information, gratuite et accessible, doit toujours être une priorité.

C’est avec grand plaisir et honneur que la rédaction de Numerama a découvert que notre site d’information figurait dans la liste des 10 sites les plus fiables en France cette année, parmi ceux qui ont généré le plus d’engagement sur les réseaux sociaux, selon le rapport du site Newsguard, publié fin décembre 2022.

Notre fierté est d’autant plus grande que Numerama fait partie des quatre médias de ce top 10 à s’inscrire pour la deuxième année consécutive dans le classement. En 2021, en effet, numerama.com était déjà cité parmi les dix sites les plus fiables.

Le processus de notation de Newsguard est toujours le même : l’organisation a « évalué tous les sites d’actualité et d’information dont les contenus représentent 95 % de l’engagement en ligne », soit 3 800 sites, puis les a notés en fonction de ses 9 critères de crédibilité et de transparence. Parmi eux, on retrouve : « Corrige ou clarifie régulièrement les erreurs », « Ne diffuse pas régulièrement de contenu erroné » ou encore « Indique clairement la publicité ».

Newguard indique que 7 % des sites étudiés ont reçu le score de 100 %. Ils ont ensuite été classés par ordre d’influence en ligne, c’est-à-dire l’engagement produit par les publications sur les réseaux sociaux.

Numerama.com est le seul média 100 % en ligne qui figure dans la liste des dix sites sélectionnés. On y trouve des médias comme 20 Minutes, Rfi.fr, Liberation.fr ou encore le site de Radio France. La plateforme d’actualité Actu.fr truste la première place du classement, qui agrège les contenus d’une centaine de sites de journaux locaux.

Numerama : l’information sérieuse et précise en accès libre

Ce rapport nous honore, car il incarne ce que nous nous efforçons de perpétuer à la rédaction de Numerama : fournir de l’information de qualité, en accès libre, à des millions de lecteurs et lectrices chaque mois.

Cette année 2022 a été une année de stabilisation pour notre média, après deux années de pandémie mondiale qui ont mis à rude épreuve nos processus de travail et nos capacités d’adaptation. Nous en sommes ressortis avec une équipe solidifiée, de douze personnes talentueuses à la rédaction et au pôle vidéo, qui font vivre six rubriques : tech, sciences, pop culture, société, cyberguerre et vroom.

Notre objectif est toujours le même : être précis comme un site spécialisé, mais pouvoir être compris du grand public. Nous pensons que l’information doit être claire et accessible, tout en se démarquant des nombreux autres sites avec un ton marqué et une indépendance toujours entière.

En 2022, nous avons continué à publier des enquêtes exclusives, en poursuivant notamment notre travail sur le mouvement #balancetonyoutubeur qui continue de prendre de l’ampleur en France. Nous avons poursuivi un travail de pédagogie nécessaire en partageant les meilleurs conseils pour adopter les bons réflexes d’hygiène numérique en ligne, couvert les enjeux de cybersécurité liés à la guerre en Ukraine — et dévoilé l’utilisation de drones commerciaux par l’armée russe.

Nous avons également suivi minutieusement les événements les plus marquants de l’année, qu’il s’agisse des prouesses de James Webb dans l’espace ou des bouleversements dans le monde du numérique — on décompte désormais une centaine d’articles sur le rachat controversé de Twitter par Elon Musk et ce qu’il pourrait changer sur notre manière de percevoir les réseaux sociaux. Nous avons aussi testé plus de 50 jeux vidéo cette année ainsi qu’un nombre similaire de jeux de société, faisant de Numerama l’un des sites les plus complets en matière de conseils de divertissement, en ligne et hors ligne.

Pour la deuxième année consécutive, Numerama est aussi partenaire de France Culture, proposant chaque semaine une chronique de nos journalistes dans l’émission le Meilleur des mondes de François Saltiel.

Cette année, nous avons sorti une nouvelle version de notre site d’information, claire et moderne, avec une charte graphique rafraichie (et même un joli mode sombre). En accumulant près de 100 millions de pages vues cette année, nous avons réussi notre défi de continuer d’imposer nos enquêtes, reportages, articles d’analyse et d’actualité dans le paysage médiatique français, malgré les changements aléatoires d’algorithmes de pondération des plateformes comme Google, Twitter ou Facebook.

Audio, vidéo, réseaux sociaux : Numerama n’est pas qu’un site internet

Cette année, Numerama a sorti son tout premier documentaire en 52 minutes, produit entièrement en interne, et qui se déclinera en plusieurs autres reportages sur les différents futurs qui se créent déjà en France.

Nous nous sommes aussi lancés dans l’aventure (déjà si répandue dans de nombreux médias qui le font très bien) du podcast, avec la Sixième Extinction, notre série audio produite également par les équipes de Numerama et du groupe Humanoid, en partenariat avec Marie Treibert.

En parlant d’audio ; il ne vous aura pas échappé que vous pouvez, depuis 18 mois, écouter nos articles grâce à un player qui s’affiche automatiquement au début de chaque texte. Cette initiative, qui vous a beaucoup plu, s’est depuis répandue sur de nombreux sites d’information.

Grâce à l’embauche de notre vidéaste Nino Barbey (et excellente créatrice d’images de Une de qualité pour nos articles), nous nous sommes lancés avec panache sur TikTok, où nous cumulons déjà des centaines de milliers de vues par semaine, et plus de 60 000 abonnés et abonnées.

Le classement de Newsguard 2022

Voici la liste des dix sites d’info sélectionnés par Newsguard selon leur degré d’influence sur les plateformes de réseaux sociaux.

actu.fr 20Minutes.fr Rfi.fr Liberation.fr RadioFrance.fr Lexpress.fr LanouvelleRepublique.fr Capital.com SciencesEtAvenir.fr Numerama.com