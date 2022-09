Dès la rentrée, retrouvez les chroniques de Numerama à la fin des émissions du Meilleur des mondes de François Saltiel, les vendredis à 21h sur France Culture.

On ne change pas une équipe qui gagne : le Meilleur des mondes revient cette année pour une deuxième saison sur France Culture, et Numerama sera encore de la partie.

Forte de son succès la saison dernière, l’émission de François Saltiel est non seulement renouvelée, mais elle sera rediffusée le week-end.

Deux rendez-vous à noter :

Le vendredi à 21h sur France Culture, en direct

sur France Culture, en direct Le samedi à 17h, en rediffusion

Très heureux de partir pour une nouvelle saison du @LeMeilleurdesM sur @franceculture avec une diffusion supplémentaire chaque samedi à 17h ✨

Mais en attendant rdv en direct vendredi à 21h pour la première ! Avec toujours @Ju_devaux et @TurcanMarie @Marcus_DB @Numerama pic.twitter.com/7WQMHSYKyv — François Saltiel (@fsaltiel) August 31, 2022

Numerama dans le Meilleur des mondes sur France Culture

Marie Turcan, rédactrice en chef de Numerama, et Marcus Dupont-Besnard, journaliste scientifique et spécialiste de l’exploration des futurs, continueront à chroniquer le présent et anticiper l’avenir dans une pastille à la fin de l’émission, aux alentours de 21h50.

L’émission, produite et présentée par François Saltiel et préparée avec Juliette Devaux, s’est imposée en un an comme une belle référence dans le monde du numérique, à la fois pointue et pédago, maintenant un équilibre subtil entre l’émerveillement technologique et la critique parfois nécessaire.

En attendant la reprise le vendredi 2 septembre 2022, vous pouvez réécouter toutes les émissions du Meilleur des mondes en replay.