Numerama est le premier partenaire français de Remixd, une entreprise qui offre au lectorat de nombreux médias une lecture audio de leurs articles.

C’est lors d’une revue de presse matinale classique que nous sommes tombés un beau matin sur un lecteur Remixd. En cliquant sur le bouton lecture de cet outil repéré sur un média anglophone, une voix synthétique extrêmement convaincante se mettait à lire la production textuelle. Une addition sobre et efficace à un article, une interface claire, une nouvelle méthode de lecture de l’information, un plus aux lectrices et aux lecteurs qui le souhaitent qui n’enlève rien aux autres : le cocktail était parfait pour nous plaire.

Ce jour de novembre 2020, nous avons immédiatement contacté Remixd. Et le 8 avril 2021, après quelques mois de configuration et de fine tuning, fruits d’une collaboration entre nos équipes techniques et éditoriales avec la jeune entreprise new-yorkaise, Numerama est fier d’être le premier média français utilisant leur technologie pour offrir la lecture audio de nos articles.

L’utilisation est vraiment simple, la voix est convaincante

Pour nos lectrices et nos lecteurs, l’utilisation est vraiment simple : il vous suffit de cliquer sur le bouton lecture pour lancer l’écoute de l’article. Le lecteur enchaînera ensuite avec l’article suivant, comme une sorte de playlist Numerama sur votre application de podcasts — extraire ces fichiers pour en faire de véritables playlists sur les plateformes de musique à la demande est une possibilité que nous pourrons d’ailleurs offrir à l’avenir.

Côté technique, après avoir essayé la voix de synthèse de Google, Remixd a déployé sur Numerama celle développée par Microsoft, bien plus convaincante en français. Elle n’est pas parfaite, elle zappe volontairement quelques informations trop complexes pour être lues (tweets, tableaux…), mais elle nous plaît déjà beaucoup. D’autant que cette collaboration nous a permis de travailler à la localisation du lecteur Remixd en français, en traduisant tous les éléments d’interface audio et texte qui étaient en anglais.

Dans les semaines qui viennent, nous travaillerons à une meilleure intégration du lecteur sur les pages spéciales de Numerama (notamment sur le fond sombre de Vroom), nous ajusterons certaines prononciations ou intonations qui nous semblent mauvaises dans les textes, et, bien entendu, nous serons attentifs à vos retours en commentaires ou sur les réseaux sociaux pour améliorer cette nouvelle manière de nous découvrir.

Ce projet s’inscrit dans la modernisation de notre site prévue pour l’automne 2021 et que nous construisons avec vous depuis quelques mois. Si vous souhaitez participer aux versions bêta et tester les nouvelles fonctionnalités en avance, n’hésitez pas à vous inscrire grâce au formulaire ci-dessous (ou ici), nous vous contacterons dès que nous aurons du nouveau !

