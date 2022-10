Pour qu’il soit encore possible de vivre en ville d’ici 2050, il faut agir. Tout l’été, Numerama a sillonné la France pour rencontrer celles et ceux qui ont inventé des solutions pour que les villes ne deviennent pas des fournaises. En est ressorti ce documentaire de 52 minutes, qui va au-delà du constat pour montrer qu’un avenir durable peut exister.

Cet été était probablement le plus frais du reste de notre vie. Cette phrase, vous l’avez sûrement lue ces derniers mois, essaimée sur les réseaux sociaux et les plateaux de télé. Le changement climatique, accéléré par l’homme au cours des dernières décennies de néo-libéralisation et d’obsession capitaliste, va finir par rendre nos villes invivables. Plus rapidement qu’on ne le croit.

Il existe des solutions. Mais il faut agir, et vite.

La France a une chance : ses citoyens et citoyennes sont déjà dans l’action. Tout l’été, nous avons sillonné la France sous des températures caniculaires pour découvrir leurs idées et s’inspirer de leur motivation.

Ce documentaire unique offre une double perspective : un retour sur les choix politiques et sociétaux qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd’hui, et une exposition de la panoplie de solutions déployées par celles et ceux qui luttent pour inventer un monde durable.

FOURNAISE : le documentaire en 52 minutes de Numerama

Ce que nous vous présentons aujourd’hui est le premier documentaire de 52 minutes entièrement réalisé et produit par Numerama.

Il a été écrit par le journaliste Marius Rivière et réalisé par Louise Audry, notre talentueuse responsable vidéo.

C’est un événement à l’échelle de notre rédaction, qui explore depuis plusieurs années de nouveaux formats vidéo, sur nos réseaux sociaux, mais aussi désormais sur du format long.

Ce n’est que le début d’une nouvelle vague de productions ambitieuses que nous allons continuer de développer, traversant toutes les thématiques explorées par Numerama, du monde du numérique à la cybersécurité en passant par la pop culture et la recherche de différents futurs.

Un documentaire écrit par Louise Audry et Marius Rivière.

Productrice exécutive : Marie Turcan

Producteur exécutif adjoint : Marcus Dupont-Besnard

Producteur délégué : Julien Cadot

Cadrage : Louise Audry

Son : Louise Audry

Montage : Louise Audry

Voix-off : Marius Rivière

Illustrations : Claire Braikeh et Melvyn Dadure

Motion-design : Louise Audry

Motion-design additionnel : Nino Barbey

Étalonnage : Louise Audry

Mixage : Louise Audry

Figurants : Marie Turcan, Marcus Dupont-Besnard, Nelly Lesage Figurant, Nicolas Lellouche

Son : Epidemic Sound

Images complémentaires : Pexel – Méthavos