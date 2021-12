Numerama a fait son entrée, cette année, dans le classement des 10 sites français les plus fiables, qui ont généré le plus d’engagement sur les réseaux sociaux en 2021. Alors que notre société traverse une crise de la désinformation, surtout en période de pandémie mondiale, cette récompense nous est très importante. Merci d’être nombreux et nombreuses à faire confiance à un journalisme indépendant de qualité, minutieux et appliqué.

Numerama fait partie de la liste des 10 médias en ligne les plus fiables, qui ont généré le plus d’engagement en 2021, d’après un rapport du site Newsguard publié le 28 décembre.

Le processus de notation de Newsguard est détaillé sur cette page : on y trouve notamment des critères comme la transparence, les titres non fallacieux, la citation des sources, le sens de la responsabilité du métier de journaliste. « Les dix sites listés ci-dessous sont ceux ayant obtenu la note maximale de NewsGuard – 100 sur 100 – et suscité le plus d’engagement sur les réseaux sociaux en 2021 », peut-on lire. L’engagement se mesure en agrégeant le nombre de likes, commentaires et partages en ligne.

Numerama se classe à la neuvième place de ce classement (selon l’engagement en ligne sur les plateformes), aux côtés de PositivR, le seul autre média 100 % en ligne cité dans ce top 10. En tête, on trouve le site 20 Minutes, suivi de RFI et France24.

Notre média est honoré de figurer dans un classement qui récompense la qualité du travail journalistique effectué. Nous avons pleinement conscience de la responsabilité qui incombe aux journalistes, de faire preuve d’un professionnalisme accru, surtout en cette période d’instabilité sanitaire et de désinformation rampante — ou plutôt galopante.

Notre nouveau site arrivé fin 2021 permet, nous l’espérons, de mettre en avant l’ampleur du travail des journalistes de la rédaction, ainsi que nos collaborateurs et collaboratrices régulières, au quotidien. Depuis le rachat par le groupe Humanoid en 2015, Numerama n’a cessé de se développer pour devenir le média de référence sur l’actualité de la société numérique, mais aussi un site d’information sérieux et complet sur les sciences, également au cœur de notre ligne éditoriale.

Nous continuerons de traiter de toutes ces questions, par écrit ou en vidéo, avec minutie et application, ne cédant pas aux facilités ni aux raccourcis, tout en s’autorisant de la légèreté lorsqu’elle est nécessaire et appropriée.

Le nouveau logo de Numerama // Source : Nino Barbey/Numerama

Les acteurs de la désinformation les plus puissants en 2021

Chaque année, l’entreprise indépendante Newsguard dresse aussi un classement des plus gros « mésinformateurs » du web. « Alors que la campagne de vaccination a commencé dans les premiers mois de l’année, les réseaux sociaux, et internet de manière générale, ont été envahis d’allégations fausses, trompeuses et sans fondement remettant en cause la sûreté des vaccins, et faisant la promotion de traitements non prouvés », peut-on lire.

Newsguard a tenté d’identifier ce qu’ils appellent les « colporteurs d’infox francophones les plus influents », à partir d’analyses effectuées tout au long de 2021. On trouve, en tête du top, le tristement incontournable FranceSoir, passé en quelques années de site d’information à blog de désinformation sur la crise sanitaire.