10 BONNES ADRESSES SUR LA LIGNE 12 💚 Toutes les infos : 1- Jules Joffrin Les Inséparables 🐦 un restaurant au cadre intimiste idéal pour un dîner romantique 2 – Lamarck Caulaincourt Sens Uniques 🥞 et son brunch à volonté 3 – Abbesses Terrass Hotel 🏨 et son joli restaurant avec une vue dominant tout Paris 4 – Pigalle Django 🍷 pour boire des petits verres et partager des assiettes 5 – Saint Georges Magna 🍕 restaurant de street food italienne avec la pizza Portafoglio 6 – Notre Dame de Lorette Isana ☀️ et son brunch aux saveurs d’Amérique Latine 7 – Trinité Braun Notes Coffee ☕️ un coffee shop pour bruncher tous les jours 8 – Saint Lazare Sphère ✨ cadre chic et élégant avec un menu gastronomique de haute voltige 9 – Madeleine L’écluse 🥂 cave à vins et jolies assiettes 10 – Concorde Mandarin Orientale 🫶✨ pour un brunch mémorable