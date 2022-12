D’après le groupe EDF, les usagers ont consenti à des efforts qui se perçoivent sur la consommation électrique globale de novembre 2022.

Face à la crise de l’énergie, le gouvernement n’a eu de cesse d’appeler à plus de sobriété dans la consommation d’électricité pour cet automne/hiver 2022. Ce, avec des incitations régulières comme le maintien du chauffage à 19 degrés, au lieu des 21 degrés plus habituels, en plus de nombreuses autres solutions au quotidien.

Les ménages ont-ils été à l’écoute ? EDF a communiqué à la presse quelques chiffres, le 8 décembre 2022, qui prouvent que la réponse est oui.

-10 % par rapport à 2021

Les données de RTE mettaient déjà en avant, pour la première semaine de décembre, une baisse significative — -8,3 % — de la consommation par rapport à la moyenne de cette période de 2014 à 2019. Les chiffres de EDF vont dans ce sens à l’échelle du mois dernier tout entier.

En novembre 2022, 10 % d’électricité en moins ont été consommés par rapport à novembre 2021. Et cela concerne tous les types de clients : particuliers, entreprises, secteurs tertiaires (bureaux, commerces…). C’est un chiffre assez représentatif, car EDF prend en charge les 2/3 des ménages et plus de la moitié des entreprises, en France.

La consommation électrique en France a beaucoup baissé cet automne 2022. // Source : Diz Play

Il semblerait que le groupe EDF attribue cette baisse importante aux « efforts » consentis par les usagers pour réduire leur consommation quotidienne. « On a une baisse notable qui répond aux stimulations qui ont été faites par le gouvernement qui a demandé un plan de sobriété à tous les acteurs, et qui répond aux conseils que nous avons apportés à nos clients pour réduire leur consommation », a expliqué le directeur exécutif du groupe, Marc Benayoun, sur FranceInfo.

D’ailleurs, pour suivre votre propre consommation électrique, il existe l’application EDF & Moi, qui serait justement de plus en plus utilisée par la population. Vous pouvez aussi plus globalement suivre l’état de la consommation en France.