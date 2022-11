Une monnaie imaginaire rend accros les utilisateurs de Tiktok depuis quelques jours : les dabloons. À la base partie d’un simple mème, la tendance a gagné tout le réseau social, qui en a fait un jeu de rôle, a monté toute une économie, et a créé une crise inflationnaire en quelques jours seulement.

« Bienvenue voyageur, vous avez l’air fatigué. Venez vous reposer près du feu, et boire un bon thé. Vous avez bien mérité 10 dabloons pour votre peine ». C’est une phrase que vous avez certainement déjà pu entendre si vous êtes sur Tiktok. Si l’app vous est étrangère, il y a par contre peu de chance pour que vous ayez compris ce que vous venez de lire.

Les dabloons, ce sont des unités d’une monnaie virtuelle, à l’origine issues d’un vieux mème internet. Retrouvé récemment par des utilisateurs de Tiktok en cette fin d’année 2022, le mème a été détourné, et est devenu un phénomène impressionnant, devenant un jeu de rôle communautaire gigantesque, formant une véritable économie, et étant finalement en proie à l’inflation. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les dabloons.

Voici 4 dabloons pour vous // Source : KnowYourMemes

Les origines des dabloons

Tout commence, comme souvent sur Internet, par une image de chat. Selon KnowYourMeme, elle apparait pour la première fois en avril 2021 sur Instagram, et on peut y voir un chat noir montrer fièrement sa patoune, ses 4 petits coussinets bien visibles et séparés. Un texte accompagne l’image : « 4 dabloons ». C’est de cette image que vient la définition (plutôt libre) du dabloon : il s’agit des doigts des chats, et on peut aussi s’en servir comme d’une monnaie.

Selon le média Spotters, le terme « dabloons » viendrait d’une vieille monnaie espagnole, le « doubloon », venant lui-même du mot français doublon. « Cette monnaie était notamment utilisée par les pirates et elle a inspiré la création du louis d’or en France », précise Spotters. On ne sait pas vraiment comment on est passé de doubloon à dabloon, mais là n’est pas vraiment la question.

Le mème « 4 dabloons » vit sa première vie plutôt tranquillement sur Instagram, sans devenir trop populaire. Le transfert sur Tiktok, qui est effectué en juin 2021, n’est pas non plus très concluant au début : la première vidéo où des dabloons apparaissent, dans laquelle on voit le mème en haut de l’écran pendant qu’une personne creuse du sable, ne rencontre pas un grand succès.

Le succès et l’inflation

Les dabloons tombent plus ou moins dans l’oubli jusqu’en octobre 2022, lorsque le premier Tiktok avec la forme actuelle du mème est publié par un certain workbysweezy, selon KnowYourMeme. La vidéo, qui utilise la fonction diaporama de l’app, propose aux spectateurs d’acheter un hamburger pour la modeste somme de 4 dabloons. La vidéo ne rencontre pas un énorme succès, mais le mème est né.

Très vite, d’autres utilisateurs reprennent le format, et un storytelling commun apparait rapidement : en tant que spectateur de la vidéo, vous êtes un voyageur, vous êtes fatigués, un chat vient vous parler, et il peut vous offrir un bol de soupe ou un autre service contre seulement quelques dabloons, la monnaie officielle de la trend.

Les premières versions du mème proposaient des soupes aux voyageurs fatigués // Source : Tiktok / @blxxdbyblxxd

Il reste néanmoins une question importante : comment avoir des dabloons en premier lieu ? Il n’y a pas de distributeur de dabloons, mais les internautes trouvent une parade : ils font désormais des vidéos où au lieu de payer, ils offrent des dabloons aux pauvres voyageurs fatigués. Toute une économie est née, et le jeu de rôle devient encore plus sérieux : les Tiktokeur tiennent des livres de comptes des dabloons qu’ils ont gagné, des « vidéos pièges » sont créées, dans desquelles des voleurs dérobent nos dabloons, d’autres proposent d’acheter chien de garde et assurance pour protéger ses biens, etc. Les exemples sont multiples.

Alors que la tendance gagne en popularité, un autre problème apparait : tout le monde se met à donner des dabloons, et parfois en très (trop) grandes quantités. Résultat, le cours de la monnaie connait une très forte inflation en quelques jours : alors qu’un burger ne coutait généralement pas plus que 4 dabloons, le prix monte rapidement à une dizaine, voire une vingtaine de dabloons. L’augmentation des prix est insoutenable, et bientôt, des utilisateurs proposent des mesures « contre-inflationnistes » très sérieuses, comme la limite des donations à 100 dabloons.

Malgré l’inflation, le jeu continue encore et il fait partie des tendances les plus populaires de la plateforme. Surtout, et c’est assez exceptionnel pour être noté, les trends Tiktok ont tendance à s’éteindre aussi vite qu’elles arrivent, et elles durent rarement plus de deux jours.

Les dabloons, avec leur longévité de presque une semaine, sont une anomalie — surtout que la tendance n’a pas l’air de perdre en popularité : des groupes anti-gouvernement prévoient de se rebeller contre les mesures économiques contre l’inflation. Alors, avant de partir, n’hésitez pas à prendre quelques dabloons ci-dessous.