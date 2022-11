[Deal du Jour] Sortis en 2021, les écouteurs WF-1000XM4 de Sony sont actuellement à un excellent prix. Un rendu sonore de qualité, une très grande autonomie et un design propre et soigné en font encore aujourd’hui les meilleurs écouteurs de la marque.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs ?

Les WF-1000XM4 sont vendus généralement autour de 215 €. Dans le cadre de la Black Friday Week, les écouteurs de Sony sont au prix de 179,99 € sur Boulanger.

C’est quoi, ces écouteurs ?

Les WF-1000XM4 proposent une qualité de finition impeccable et des choix de design bienvenus. Le positionnement haut de gamme des écouteurs se ressent. Leur forme circulaire est un peu imposante de prime abord, mais, à défaut d’être discrets, ils sont esthétiques. Cette forme arrondie n’est toutefois pas idéale pour un placement instinctif dans l’oreille. Malgré les mousses à mémoire de forme qui remplacent les embouts en silicone, il faudra être patient avant de trouver la bonne manière de les mettre afin qu’ils soient confortables. Sony en a pleinement conscience et propose une application qui intègre un outil pour vérifier qu’ils sont bien insérés.

Le maintien des WF-1000XM4 est bon, mais ils ne conviendront pas pour des activités sportives. Préférez des écouteurs spécialement pensés pour le sport. Le boîtier, quant à lui, est pratique avec son indicateur lumineux pour connaître l’état de la batterie.

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 dans leur boîtier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Cette paire d’écouteurs de Sony est-elle une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour les meilleurs écouteurs de la marque. Pour profiter des WF-1000XM4, Sony propose l’application Headphones Connect disponible sur Android et iOS. Elle vous donnera accès à de nombreuses fonctionnalités, notamment des outils de personnalisation et beaucoup de réglages. Vous pourrez ajuster le son ambiant ou encore adapter la réduction de bruit à vos habitudes. Choisir les raccourcis à affecter aux surfaces tactiles est aussi possible. Les écouteurs deviennent alors entièrement paramétrables selon ce que vous préférez. Les commandes de lecture et commandes du volume peuvent être paramétrés sur l’écouteur droit ou gauche comme bon vous semble. Vous pouvez bien sûr n’y attribuer aucune commande.

En matière de réduction de bruit active, ils isolent de manière efficace et n’auront aucun mal à couvrir totalement la plupart des bruits. Seuls les récents AirPods Pro 2 d’Apple parviennent à faire mieux. La qualité d’écoute des WF-1000XM4 est excellente avec un rendu chaleureux et de bonnes basses. Le tout est d’une justesse impeccable. Enfin, ils offrent 8 h d’écoute en une seule charge, avec une autonomie qui grimpe à 24 h avec le boitier.

