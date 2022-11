Il existe une app tierce qui permet de vérifier, parmi vos abonnements Twitter, qui est présent sur le serveur Mastodon où vous vous trouvez.

Si vous utilisez souvent Twitter, vous n’êtes sûrement pas passés à côté de l’info : Elon Musk a multiplié les décisions si drastiques que beaucoup imaginent que le réseau social Twitter pourrait ne pas s’en remettre, par manque de salariés pour le faire tourner.

Comme à chaque fois que Twitter est remis en cause, une autre plateforme revient sur le devant de la scène : le fameux Mastodon. Le réseau décentralisé fonctionne en instances interconnectées, qui disposent de leurs propres règles de modération. Si quelqu’un vous intime d’« aller sur Mastodon », ce n’est techniquement pas assez précis : il existait plus de 7 000 instances le 18 novembre 2022, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Vous pouvez d’ailleurs les explorer en suivant ce lien.

Toutefois, parce que les internautes ont le plus souvent horreur du vide, il existe certaines instances très populaires, comme Mastodon Social par exemple, qui dispose de 208 000 utilisateurs et utilisatrices actives. Or, vous n’avez peut-être pas envie d’aller chercher chacun de vos contacts à la main, dans la barre de recherche de Mastodon. C’est là que Twitodon entre en scène.

Le site de Twitodon. // Source : Twitodon

Comment retrouver vos amis Twitter sur votre instance Mastodon ?

Twitodon est un petit logiciel tiers, créé par la développeuse britannique Dani Llewellyn, dont le fonctionnement est simple : il va scanner l’intégralité des personnes que vous suivez sur Twitter. Ensuite, il va regarder dans l’instance de votre choix, s’il y a une concordance entre les noms et des personnes déjà inscrites sur l’instance.

Pour l’utiliser, il faut donner à Twitodon certains accès, que vous pouvez ensuite révoquer une fois la liste obtenue. Llewellyn explique quand même qu’elle n’a pas accès à votre mot de passe Twitter : tout ce qui est collecté, c’est votre nom d’utilisateur Twitter, votre nom d’utilisateur Mastodon et le nom de l’instance.

La marche à suivre est simple :

Ouvrir Twitodon

Se connecter avec votre compte Twitter

Entrer l’adresse de votre instance Mastodon

Vous obtenez ensuite le résultat de la collecte et une comparaison : un tableur Excel qui contient la liste des personnes identifiées sur les deux plateformes.

Vous avez ensuite le choix :

Si elles ne sont pas nombreuses, vous pouvez les ajouter à la main

Si elles sont nombreuses, vous pouvez importer directement le fichier Excel dans Mastodon, qui va s’occuper lui-même du traitement — néanmoins, la démarche peut être un peu plus longue.

Nous l’avons testé : sur les 950 personnes que nous suivons, 17 sont présentes sur l’instance que nous avons rejointe (soit, au passage, seulement 1,8 %).