[Deal du Jour] Amazon propose actuellement un kit maison connectée qui comprend deux appareils Echo Dot de 3ᵉ génération et une ampoule connectée Philips Hue. Si vous vous intéressez à la domotique, ce pack est tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre maison connectée.

C’est quoi, cette offre sur ce kit ?

Une seule enceinte Echo Dot de 3e génération se trouve généralement autour de 30 €. Amazon propose un kit maison connectée au tarif attractif. Ce pack contient en effet deux enceintes Echo Dot 3 et une ampoule connectée Philips Hue au prix de 34,98 €.

C’est quoi, ce kit Echo Dot et Philips Hue ?

L’Echo Dot 3 est l’assistant domotique d’Amazon. Il adopte une forme plate et cylindrique recouverte de tissu, pour un design qui trouvera facilement sa place dans votre intérieur. Vous pourrez le piloter au son de votre voix grâce à l’assistant vocal Alexa. L’Echo Dot 3 comprend quatre micros omnidirectionnels pour entendre le plus efficacement possible votre voix. La connexion à Internet se fait en Wi-Fi et l’appairage et les réglages passent simplement par l’application Alexa.

Ce kit s’accompagne de deux Echo Dot 3 et c’est tant mieux. Si vous êtes trop loin de l’enceinte, Alexa aura du mal à vous entendre. Ce duo convient donc parfaitement pour les logements un peu plus spacieux ou la présence de deux Echo Dot est indispensable. Enfin, les haut-parleurs intégrés ont parfois du mal à se faire entendre. Ils feront l’affaire dans le cas d’une simple conversation avec Alexa, mais ne sont pas recommandés pour écouter de la musique. Préférez connecter un système sonore Echo compatible.

L’ampoule connectée Philips Hue est compatible Bluetooth et fonctionne avec Alexa. Vous pourrez la contrôler facilement avec votre voix pour l’allumer et l’éteindre et pour régler sa luminosité.

Le kit maison connectée avec Echo Dot 3 et ampoule connectée Philips Hue (E27) // Source : Amazon

Est-ce que ce Kit proposé par Amazon est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous souhaitez compléter votre maison connectée, ou vous lancer dans le monde de la domotique. En plus de gérer votre éclairage grâce à l’ampoule Philips Hue incluse, l’Echo Dot vous permet de contrôler l’ensemble de votre maison connectée. Ainsi, écouter du contenu audio via Spotify ou Deezer, régler la température d’une pièce, ou connaitre la météo du jour font partie des possibilités. Il est bien sûr nécessaire d’avoir une connexion Internet permanente pour faire fonctionner le tout.

Et si le monde de la domotique vous effraie, sachez que Matter compte bien révolutionner et simplifier cet univers. Son objectif est de faciliter l’utilisation d’objets connectés pour que vous n’ayez plus à vous demander comment faire fonctionner tout ce beau monde ensemble.

