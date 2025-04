Lecture Zen Résumer l'article

À l’affiche cette semaine : Popcorn, le jeu où vous gérez votre propre cinéma ! Proposez les meilleurs films, améliorez vos salles et faites venir les foules !

C’est quoi, le jeu de société Popcorn ?

Vous incarnez le gérant d’un petit cinéma de quartier. Votre mission : séduire le public en programmant les meilleurs films, en renouvelant régulièrement votre affiche et en aménageant des salles toujours plus confortables. Attirez les spectateurs, même ceux des cinémas concurrents, et faites salle comble pour engranger un maximum de popcorn… et décrocher la victoire !

Accessible dès 10 ans, pour 2 à 4 joueurs et des parties d’environ 60 minutes, ce jeu mêle habilement thème et mécanique, en combinant pose d’ouvriers, opportunisme et bag building.

Édité par Iello, Popcorn est un jeu de Victor Saumont, illustré par Emilien Rotival, et commercialisé au prix de 31,50 € chez Philibert.

Comment joue-t-on à Popcorn ?

Chaque joueur dispose de son plateau personnel représentant son cinéma. Au début de la partie, celui-ci comprend deux salles (une troisième pourra être construite plus tard) et un seul film à l’affiche.

Les tours de jeu sont simples, parfaitement thématiques, et se déroulent en deux phases.

Aperçu du matériel. // Source : Iello

La première phase est consacrée à la gestion. Les joueurs peuvent acheter un nouveau film parmi une sélection commune pour enrichir leur programmation ou encore investir dans l’amélioration de leurs salles. Certains films sont disponibles en avant-première : ils sont plus coûteux, mais attirent immédiatement un spectateur. Chaque film possède des caractéristiques spécifiques : coût, genre (comédie, drame, action ou aventure) représenté par une couleur, ainsi que divers bonus à l’arrivée des spectateurs.

Les salles, elles aussi, peuvent être améliorées. Elles se distinguent par leur capacité (de 1 à 3 sièges), leur couleur (attirant certains types de spectateurs), et les bonus générés lorsque des sièges sont occupés.

Exemples de films. // Source : Iello

La deuxième phase est celle de la projection. Chaque joueur pioche au hasard un nombre de spectateurs dans son sac, proportionnel à la réputation de son cinéma : plus il est populaire, plus il attire de monde. On répartit ensuite les spectateurs dans les salles, en fonction de leurs goûts, des films à l’affiche et des bonus potentiels qu’on souhaite déclencher grâce aux films et aux sièges occupés.

Une nouvelle salle. // Source : Iello

Cela permet de générer des ressources : argent (pour de futurs investissements), réputation (pour attirer davantage de spectateurs) et popcorn (les points de victoire).

Tour après tour, les films perdent en attractivité et rapportent de moins en moins. À la fin de la partie, le joueur ayant accumulé le plus de popcorns est couronné meilleur gestionnaire de cinéma.

Pourquoi jouer à Popcorn ?

Parmi la multitude de jeux de société qui paraissent chaque année, trop peu s’aventurent sur le terrain pourtant prometteur du cinéma. Souvent limité à des quiz ou des jeux de culture générale, ce thème reste étonnamment rare dans les jeux de plateau modernes.

La boîte de Popcorn. // Source : Iello

C’est donc avec plaisir qu’on découvre Popcorn, un jeu qui parvient à marier à merveille mécanique et thématique. Ici, chaque action a du sens : on met des films à l’affiche, on améliore le confort de ses salles puis on attend que les spectateurs affluent, pour générer de l’argent, de la réputation, et, bien sûr, du popcorn.. Tout est logique, fluide, et parfaitement ancré dans l’univers du cinéma.

Mais ne vous y trompez pas : si les règles restent simples et les tours rapides, Popcorn exige réflexion et sens de l’optimisation. Chaque manche propose de nombreux choix, et il faudra faire preuve d’opportunisme tout en planifiant vos actions sur plusieurs tours. Bien combiner les genres des films avec les spectateurs présents dans votre sac, sélectionner les bons bonus en vue du prochain tour (se concentrer sur l’argent, sur le popcorn, ou sur la réputation), tout cela demande un certain sens stratégique.

Ainsi, même si le jeu est accessible aux débutants, ceux-ci pourraient se sentir un peu submergés par la richesse des possibilités. Heureusement, Popcorn reste très gratifiant : quelle que soit la stratégie adoptée, chacun aura l’impression d’avoir bâti son propre cinéma, plus ou moins prestigieux, mais toujours unique.

Mention spéciale au matériel, en carton et en bois, particulièrement soigné et en parfaite cohérence avec le thème. On apprécie tout particulièrement les affiches de films, astucieusement inspirées de classiques bien connus.

Alors oui, Popcorn ne révolutionne pas le monde du jeu de société. Il ne propose rien de radicalement nouveau. Mais ce qu’il fait, il le fait bien : un savant mélange de mécaniques abordables et parfaitement au service du thème. Il séduira autant les amateurs de jeux stratégiques que les joueurs qui cherchent à découvrir un jeu de pose d’ouvriers, mécanique souvent réservée à des titres plus complexes. Enfin, on est ravi de retrouver la mécanique de bag building (« construire » son sac et piocher au hasard son contenu, tour après tour), qu’on adore, mais qu’on ne voit pas très souvent.

En bref Popcorn Voir la fiche 31,50 € sur Philibert On a aimé Mécaniques et thématiques cohérentes

Le thème du cinéma bien exploité, et trop rarement présent dans les jeux

Des règles simples, mais pas simplistes

Beaucoup de choix à chaque tour… On a moins aimé … qui risquent de dérouter des novices

Rien de très original

