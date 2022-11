[Deal du jour] Jusqu’au 06 novembre, Bouygues propose une réduction sur son offre Bbox Ultym et son forfait fibre. Une offre complète qui inclut le décodeur TV 4K HDR, ainsi que Disney+ et Salto pendant six mois.

C’est quoi, cette promotion sur l’offre Bbox Ultym ?

L’offre Bbox Ultym est actuellement à 29,99 € par mois, si vous souscrivez à un abonnement avec un engagement d’un an. Après ces 12 premiers mois, elle reviendra au tarif normal de 49,99 € par mois, mais vous aurez la possibilité de résilier l’abonnement si vous le souhaitez. Cette offre est accompagnée d’un abonnement de six mois offert aux services de SVOD Disney+ et Salto. Passé ces six mois, ils reviendront à leur prix respectif de 8,99 € et 6,99 € par mois, mais vous pourrez les résilier.

Que propose cette offre Bouygues ?

L’offre Bbox Ultym propose une connexion fibre optique avec jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. La box Internet possède quatre ports Ethernet Gigabit, deux ports USB 3.1 et est compatible avec le Wi-Fi 6. Elle permet de surfer en très haut débit ou de regarder des contenus via les plateformes de SVOD incluses dans l’offre, comme Disney+ et Salto, ou d’autres comme Netflix ou encore Prime Vidéo.

Pour profiter du streaming dans les meilleures conditions, le décodeur TV 4K HDR accompagne la Bbox. Il tourne sous Android TV et vous permet d’enregistrer plus de 100 h de contenu grâce à ses 128 Go de stockage. De nombreuses applications sont disponibles sur le Google Store. L’interface de la box TV est ergonomique, soignée et régulièrement mise à jour. L’offre propose aussi, bien sûr, la téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Est-ce que la promo sur la fibre Bbox Ultym de Bouygues est une bonne affaire ?

Pendant 12 mois, à ce prix, c’est une bonne affaire pour bénéficier de la fibre sur un très bon réseau. Avoir accès gratuitement aux services de SVOD Disney+ et Salto est aussi un plus, seulement si vous en avez l’utilité.

L’offre Bbox Must à 22,99 € par mois pendant un an, puis 40,99 €, est une offre fibre aussi complète, mais sans les services de SVOD. Si vous possédez déjà un abonnement à Disney+ ou Salto, sachez que la Bbox Must est, elle aussi, en promotion jusqu’au 6 novembre.

