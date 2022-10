Disney a dévoilé la sélection de films et séries qui garniront sa plateforme de SVOD en novembre 2022.

Le mois de novembre 2022 approche, et Disney annonce déjà les contenus qui apparaîtront sur sa plateforme Disney+ ces prochaines semaines. Comme les jours raccourcissement et qu’il commence à faire froid, l’idée est de tenir jusqu’à Noël.

La sélection de novembre risque d’attirer les plus nostalgiques. De nombreux programmes sont des adaptations tirées de licences plus ou moins anciennes. Zootopie, Willow, Il était une fois, Super Noël… Il y a de quoi s’émerveiller.

Les séries qui arrivent en novembre 2022 sur Disney+ France

2 novembre : Reboot, saison 1

Une série comique familiale qui fait office de reboot pour la sitcom Step Right Up. Aux manettes, on retrouve l’un des créateurs de Modern Family, qui a fait rire beaucoup de monde.

2 novembre : Damages, saisons 1 à 5

Jeune procureure ambitieuse, Ellen Parsons est embauchée dans le cabinet de Patty Hewes, véritable tyran qui va la fasciner et la terroriser.

9 novembre : Zootopie+, saison 1

Vous vous souvenez de Zootopie, un film d’animation signé Disney très, très drôle ? C’est désormais une série de courts-métrages.

16 novembre : Super Noël, la série, saison 1

Disney prend un peu d’avance en proposant une série adaptée du film Super Noël. Où le Père Noël n’est pas votre oncle, mais l’acteur Tim Allen.

16 novembre : Sans limites avec Chris Hemsworth, saison 1

Quand Chris Hemsworth n’enfile pas le costume de Thor, il cherche des moyens pour vivre plus longtemps.

30 novembre : Willow, saison 1

Encore un très vieux film qui devient une série télé. L’acteur Warwick Davis a décidé d’incarner à nouveau Willow dans le royaume enchanté Eborsisk.

Les films qui arrivent en novembre 2022 sur Disney+ France.

4 novembre : Venom

L’un des pires films Marvel de tous les temps. Venom, pourtant un méchant emblématique de l’univers Spider-Man, est ridiculisé de bout en bout.

4 novembre : OSS 117 : Le Caire, nid d’espions

Jean Dujardin en espion macho et patriotique. C’est très drôle.

4 novembre : OSS 117 : Rio ne répond plus

Jean Dujardin en espion macho et patriotique. C’est toujours aussi drôle.

11 novembre : Nomadland

Avant de réaliser The Eternals, Chloé Zao a imaginé le magnifique Nomadland, qui a remporté trois Oscars — et pas les moins prestigieux.

18 novembre : Il était une fois 2

Comme son prédécesseur, Il était une fois 2 transpose le conte de fées dans la vie réelle. En résulte une comédie musicale qui devrait plaire à celles et ceux qui adorent les histoires racontées par Disney.

