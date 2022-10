Amazon a levé le voile sur les films et séries qui paraîtront sur sa plateforme Prime Vidéo en novembre. Il y a surtout des films.

Amazon ne peut plus compter sur la série Le Seigneur des anneaux après la diffusion du dernier épisode de la première saison. On assiste donc à un retour à la normale pour la plateforme de SVOD.

En novembre, les nouveautés taperont davantage dans l’œil des fans de cinéma, puisque de nombreux films seront ajoutés au catalogue. Tant pis pour les amatrices et amateurs de séries.

Les films qui arrivent en novembre sur Amazon Prime Video

1er novembre : Ma vie avec John F. Donovan

Dans ce film réalisé par Xavier Dolan, Kit Harington (Jon Snow dans Game of Thrones) se rappelle des lettres qu’il échangeait avec une vedette de la télé. Très touchant.

1er novembre : Mais qui a re-tué Pamela Rose

Saperlipopette : le cercueil de Pamela Rose a été volé. L’occasion pour Douglas Riper et Richard Bullit de reformer leur duo.

1er novembre : Aviator

20 ans de la vie d’Howard Hughes, incarné avec brio par Leonardo DiCaprio.

1er novembre : Kick-Ass

Un lycéen sans histoire s’improvise super-héros alors qu’il n’a aucun pouvoir. Drôle et… violent.

1er novembre : Killer Elite

Jason Statham fait du Jason Statham, c’est-à-dire taper des gens dans un film d’action.

4 novembre : Overdose

Sara et Richard, deux flics que tout oppose, doivent collaborer pour enquêter sur le meurtre de deux adolescents, lié à un go-fast.

4 novembre : My Policeman

Tom, Marion et Patrick vivent un voyage riche en émotions. Au casting, on retrouve Harry Styles, ex-membre du groupe musical One Direction.

14 novembre : Trilogie Matrix

Si jamais vous avez besoin d’une piqûre de rappel avant de regarder le quatrième volet.

15 novembre : Hot Fuzz

Une comédie déjantée avec l’incontournable duo formé par Simon Pegg et Nick Frost.

16 novembre : Un homme en colère

Le nouveau film de Guy Ritchie. Avec… Jason Statham.

18 novembre : Salam

Un documentaire centré sur Diam’s, ex-chanteuse qui revient sur son histoire.

23 novembre : Good Night Oppy

Les tribulations d’Opportunity, astromobile qui a été mobilisé sur Mars de 2004 à 2018.

Les séries qui arrivent en novembre sur Amazon Prime Video

1er novembre : Pretty Little Liars, saisons 1 à 7

Quatre adolescentes reçoivent de mystérieux messages d’une ancienne amie qui a disparu un an plus tôt… Bouh.

11 novembre : Mammals, saison 1

Rien ne va pour Jamie, qui découvre que sa femme a des secrets et que le couple de sa sœur va mal.

