Quels sont les films et séries à voir sur Netflix en novembre 2022 ? On commence à percevoir l’ambiance de Noël dans la sélection.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) propose dans cette sélection de nombreux contenus originaux, côté séries comme côté films. Et, on voit également apparaître les premières œuvres autour de Noël. Par ailleurs, vous pouvez vous rabattre sur les meilleures séries Netflix ou bien les films incontournables du site de SVOD. Ce sont des valeurs sûres.

Les séries qui arrivent en novembre 2022 sur Netflix

1er novembre : Young Royals (saison 2)

Un prince héritier qui digère mal ses obligations royales.

3 novembre : Blockbuster

Imaginez une série TV sur VidéoFutur et les vidéoclubs. Eh bien voilà, c’est ça Blockbuster.

4 novembre : The Fabulous

Une série sud-coréenne sur l’élite de la mode.

4 novemebre : Buying Beverly

Drame du pistonnage : la fille du patron est frustrée que l’on ne la prenne pas au sérieux alors qu’elle a été intégrée dans l’entreprise familiale.

4 novembre : Manifest (Saison 4 – Partie 1)

Des gens entendent des appels intérieurs après un vol étrange.

9 novembre : The Crown (Saison 5)

Le sens du timing, avec le décès récent de la reine d’Angleterre.

10 novembre : L’Amour Cash (Love Never Lies : Destination Sardinia)

« De nouveaux couples apparemment solides mettent leur relation à l’épreuve. Dans leur quête d’amour et d’argent, la vérité va-t-elle les blesser ou les rassurer ? ». Super.

10 novembre : Warrior Nun (Saison 2)

Des nonnes guerrières qui combattent un faux prophète.

11 novembre : Les Pieds Sur Terre Avec Zac Efron (Saison 2)

Zac Efron vit des aventures dans le monde.

15 novembre : Run for the Money

Pour gagner plus de sous, il faut courir et échapper à des chasseurs. Une téléréalité japonaise.

16 novembre : L’univers des bonnes manières (Mind Your Manners)

L’art de l’étiquette, en série. Pour ne plus passer pour un gros rustre.

16 novembre : Qui ment ? (One of Us Is Lying) (saison 2)

La suite de la saison un, lorsqu’un jeune est mort lors d’une heure de colle parmi d’autres jeunes, bien sûr dans des circonstances louches.

17 novembre : 1899

Il faut se méfier des bateaux à la dérive. C’est ce qu’ont dû se dire les passagers d’un navire en route vers l’Amérique. C’est ballot.

17 novembre : Dead to Me (Saison 3)

Une histoire de délit de fuite qui tourne mal.

18 novembre : Elite (Saison 6)

Une série sur un lycée où manifestement les jeunes font un peu n’importe quoi.

18 novembre : Somebody

Une développeuse qui lance une application de rencontres, mais manque de bol, un tueur se sert de son outil pour piéger des victimes.

18 novembre : Inside Job (Partie 2)

La série parle de « l’État profond », qui serait une administration surpuissante et qui vivrait sa propre vie, indépendamment du pouvoir. Mais, ici, tout est traité de façon plus légère.

19 novembre : Under the Queen’s Umbrella

On pourrait presque imaginer que c’est House of the Dragon, version coréenne.

23 novembre : Mercredi (Wednesday)

La Famille Addams !

23 novembre : The Unbroken Voice

On suit une jeune femme qui rêve de devenir chanteuse.

24 novembre : First Love

L’amour, lorsqu’il passe de l’adolescence à l’âge adulte.

25 novembre : Blood and Water (Saison 3)

Deux jeunes filles cherchent un être cher qui a disparu, mais cela va leur causer des soucis.

30 novembre : Le Choc des Snacks (Snack VS. Chef)

Compétition en cuisine. Douze chefs se font face dans une compétition.

Les films qui arrivent en novembre 2022 sur Netflix

1er novembre : The Takeover

Les péripéties d’une hackeuse éthique.

4 novembre : Enola Holmes 2

Pour qui a vu le 1.

4 novembre : L’Écuyer du Roi (Elisin Oba: The King’s Horseman)

À la base, l’écuyer devait se sacrifier pour servir son roi dans l’au-delà, après son récent trépas. Mais, il y a un mais.

8 novembre : Triviaverse

Ambiance questions pour un champion.

9 novembre : Les Monstres du Foot (The Soccer Football Movie)

À point nommé pour la coupe de foot.

10 novembre : Noël Tombe à Pic (Falling for Christmas)

Le film ne tombe en tout cas pas à la bonne date de Noël.

10 novembre : Balle Perdue 2

La suite du 1 : grosses voitures, gros flingues, gros égos.

11 novembre : Largué (Don’t Leave)

Un type qui a le seum d’avoir été jeté par sa copine.

11 novembre : Le Dragon de mon Père (My Father’s Dragon)

Un film d’animation autour d’un dragon mignon.

11 novembre : Monica, O My Darling

Une liaison passionnée, un complot, un meurtre et un expert en robotique. Voilà les ingrédients de la série.

16 novembre : Sortie de Piste (Off Track)

Une mère célibataire au bout du rouleau fait du ski de fond.

16 novembre : ¡Que viva México!

No sé si la serie es interesante o no.

16 novembre : The Wonder

Une infirmière enquête sur un jeûne prétendument miraculeux d’une jeune fille.

16 novembre : The Lost Lotteries

Des inconnues tentent de récupérer des tickets de loterie gagnants valant des millions. Problème : un mafieux les a en sa possession.

17 novembre : Christmas with You

Ah oui, le fameux contenu sur le thème de Noël.

18 novembre : La Petite Nemo et le Monde des rêves (Slumberland)

Ah, voilà quelque chose qui a l’air amusant !

18 novembre : Violence Action

Une jeune femme qui est une étudiante douce et ordinaire le jour et tueuse la nuit.

23 novembre : Couché ! (Who’s a Good Boy?)

Un ado qui veut absolument coucher avant la fin de l’année.

23 novembre : Les Nageuses (The Swimmers)

Deux sœurs qui partent de la Syrie en guerre pour rallier les JO de Rio en 2016.

23 novembre : Notre Noël à la Ferme (Christmas on Mistletoe Farm)

Un deuxième film autour de Noël.

23 novembre : Filière Criminelle (Lesson Plan)

Un proche d’un prof prend un job dans l’école où il a été tué, pour le venger. Il a un avantage : il est ex-policier.

24 novembre : The Noel Diary

Encore un film sur Noël.

30 novembre : Il mio nome è Vendetta (My Name Is Vendetta)

Non, ce n’est pas comme V pour Vendetta.

30 novembre : Un Homme d’Action (A Man of Action)

Une histoire de contrefaçon par un anarchiste ciblant une grande banque mondiale.