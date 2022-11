Il existe des outils qui permettent de se protéger contre les contenus indésirables sur Twitter, de manière rapide et efficace.

Le réseau social Twitter n’a rien d’une « safe place ». Si la plateforme a des qualités pour rester informé, ou même pour de l’humour, elle est aussi l’une des plaques tournantes de nombreuses dérives. Il n’est pas rare d’être face à une vague de cyberharcèlement. Dans ce genre de situation, il faut s’en protéger.

Pour ce faire, il y a deux possibilités. D’abord, il s’agit d’activer tous les paramètres qui permettent de restreindre votre compte et ce que vous voyez. Ensuite, il existe un outil permettant de bloquer en masse à partir d’un seul tweet problématique.

Megablock, pour bloquer massivement des comptes Twitter

L’outil Megablock permet de :

Bloquer un tweet et la personne qui en est à l’origine ;

Et, bloquer toutes les personnes qui ont aimé ce tweet (donc qui l’approuvent très probablement).

Vous devez connecter l’API à votre compte Twitter, puis vous n’avez qu’à indiquer le tweet concerné. En un clic, le blocage de masse se fera.

Il suffit d’indiquer l’URL du tweet pour bloquer l’auteur et toutes les personnes qui ont liké. // Source : Copie d’écran

Pour un tweet liké par 10 000 personnes, cela bloquera ces 10 000 personnes.

Vous pouvez retrouver la liste de toutes les personnes bloquées en allant dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer > Comptes bloqués.

L’outil est utile en cas de cyberharcèlement, mais également tout bonnement si vous souhaitez limiter les tweets provenant de personnes avec lesquelles vous voulez éviter d’être en contact pour votre santé mentale.

Comment activer les filtres Twitter

Beaucoup de paramètres Twitter sont assez peu utilisés, mais deviennent salvateurs quand on veut se protéger de certains contenus. Bien évidemment, vous pouvez manuellement bloquer des comptes et masquer des discussions. De même, il est possible de verrouiller l’accès au compte (Vote compte > Informations du compte > Tweets protégés > Oui).

Toutefois, ce qui est moins connu, ce sont les filtres.

Pour y accéder : Paramètres > Notifications > Filtres. Sur cette page, vous pouvez déjà simplement activer le « filtre qualité ». Pour aller plus loin, rendez-vous juste en bas, dans « Notifications masquées ».

La fenêtre des notifications masquées. // Source : Capture d’écran Twitter

Cette fenêtre permet de masquer les notifications en fonction de certains critères. Vous pouvez ainsi décider de ne plus voir les comptes non confirmés (c’est bien souvent le cas des comptes « trolls »), mais également ceux qui ne vous suivent pas et que vous ne suivez pas.

En cas de vague de cyberharcèlement, par exemple, cocher toutes ces caches ne vous montrera plus grand-chose de problématique. Cela peut aussi être utile en cas de « pause », pour ne plus voir certains contenus, en créant une bulle protectrice.