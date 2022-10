En 2023, la clientèle de Spotify doit s’attendre à une augmentation des prix. Mais la plateforme ne dit pas encore quelle sera sa nouvelle grille tarifaire.

Les mois de l’abonnement mensuel à 9,99 euros sont peut-être comptés chez Spotify. Le géant du streaming musical a prévenu, par l’intermédiaire de son patron, Daniel Ek, que sa formule classique a de grandes chances d’augmenter en 2023, sans préciser quels marchés seront concernés ni de combien sera concrètement cette hausse.

Spotify prévoit une hausse en 2023

C’est dans un entretien accordé au Wall Street Journal que Daniel Ek a prévenu de l’évolution tarifaire à venir, en marge de la présentation des résultats de son groupe pour le troisième trimestre 2022. Ce n’est pas tant l’inflation qui serait en cause, mais les équilibres à trouver dans le cadre des négociations avec les labels, qui donnent accès à leur catalogue contre rémunération.

Aujourd’hui, Spotify construit son offre autour de deux accès : un gratuit, qui est contrebalancé par des coupures publicitaires régulièrement, et un payant. Celui-ci est ensuite divisé en plusieurs formules, selon les cas de figure : outre celle à 9,99 euros par mois, il y a aussi une offre Duo (12,99 euros), une offre Famille (15,99 euros) et une offre Étudiant (4,99 euros).

Source : Capture d’écran

Par le passé, Spotify a déjà resserré un peu la vis de sa grille tarifaire. Il existait il y a longtemps une offre intermédiaire, appelée Unlimited, qui était facturée 4,99 euros par mois. Celle-ci a fini par disparaître, obligeant la clientèle concernée à basculer sur une offre plus coûteuse, celle à 9,99 euros par mois. En Europe, des hausses ont aussi été repérées — mais pas encore en France.

Les évolutions en question touchent les forfaits Étudiant (qui est passé à 5,99 euros par mois), Duo (12,99 euros par mois) et Famille (17,99 euros par mois). Il est à noter que la formule standard à 9,99 euros par mois a été épargnée. C’est un prix psychologique difficile à modifier, d’autant que cette formule peut ensuite évoluer en une offre plus coûteuse, si l’on souhaite ajouter des comptes.

Apple Music aussi a réévalué sa grille tarifaire. Deux premières offres (Apple Music Voice et Étudiant) n’ont pas bougé. Par contre, l’accès Individuel a pris un euro de plus (10,99 euros par mois), Famille deux euros de plus (16,99 euros par mois) et Annuel dix euros de plus (109 euros par an). Dans la foulée, les prix d’Apple TV+ , et Apple One ont aussi progressé.