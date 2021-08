Spotify a décidé de forcer l'arrêt des abonnements à Spotify Unlimited (4,99 euros par mois) encore actifs. Les internautes concernés vont basculer sur Spotify Free, avec de la publicité. Libre à eux de se réabonner, avec la formule à 9,99 euros par mois.

Si vous faites partie de ces internautes qui ont un abonnement chez Spotify, sachez qu’il y a du changement dans l’air. Plus précisément, ce sont les personnes qui ont encore un compte Spotify Unlimited qui vont devoir se préparer à des changements. Le géant suédois de la musique en streaming a décidé de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette offre, facturée 4,99 euros par mois.

L’entreprise est en train d’envoyer des courriers électroniques à sa clientèle pour l’informer de l’arrêt prochain de cette formule. Au sein de la rédaction de Numerama, une personne a justement reçu ce mail. Dans celui-ci, il est annoncé que le compte Spotify Unlimited sera rétrogradé en compte gratuit (Spotify Free) à la date de la prochaine facturation. Dans le cas de notre collègue, ce sera le 21 septembre.

Spotify Unlimited est une ancienne formule qui n’est plus proposée par le service de streaming musical. Elle avait été lancée en mai 2010 et se voulait une solution à mi-chemin entre l’accès gratuit et Spotify Premium, qui est l’abonnement principal que vend la plateforme — celui-ci coûte 9,99 euros par mois. Spotify Unlimited avait été arrêté il y a des années, sauf pour les contrats en cours.

Alors que Spotify Free ne permet pas d’échapper aux annonces publicitaires diffusées au fil de l’écoute, entre les chansons (c’est en effet ainsi que la plateforme finance l’écoute « gratuite »), Spotify Unlimited permet d’y échapper. La formule comportait aussi quelques autres avantages, comme la possibilité d’écouter de la musique hors connexion ou bien de changer de titres sur son PC, sans restriction.

Bascule des clients sur Spotify Free

De fait, toutes les personnes qui sont encore sur Spotify Unlimited vont prochainement perdre les avantages associés à cette formule. Elles ne seront certes plus facturées 4,99 euros par mois, mais seront de nouveau assujetties aux réclames sonores. Libre à elles de rester sur cet accès, de passer sur Spotify Premium (qui, lui, reste) ou bien d’aller peut-être voir chez un service concurrent.

Le mail envoyé par Spotify ne détaille pas la logique qui a conduit l’entreprise à prendre ce virage. Contacté par Numerama, le service n’est pas encore revenu vers nous. On peut néanmoins deviner qu’il s’agit de mettre au clair les abonnements, nombreux, que propose le site (il existe aussi Spotify Premium Duo, Spotify Premium Famille et Spotify Étudiants), mais aussi d’essayer de générer plus d’argent.

Selon des statistiques datant de ce printemps, Spotify revendique 158 millions d’abonnés (ce qui inclut Spotify Premium, Unlimited et les autres). Le détail par catégorie n’est pas renseigné. La plateforme est également fréquentée globalement par 356 millions de clients chaque mois, en intégrant aussi les internautes qui se contentent de Spotify Free. Ces chiffres sont en croissance régulière.

Spotify anticipe peut-être un certain pourcentage de pertes d’utilisateurs qui ne passeront pas sur Spotify Premium. Cependant, l’attrait de retrouver des fonctionnalités perdues (profiter de Spotify sans limitation particulière et surtout sans en avoir des publicités sonores) pourrait en convaincre beaucoup de payer non plus 4,99 euros, mais 9,99 euros par mois désormais.

