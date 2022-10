[Deal du Jour] Phil Spencer, le responsable de la branche Xbox, a annoncé le 26 octobre dernier que Microsoft pourrait prochainement augmenter ses tarifs. Console, jeux, Game Pass, la marque Xbox risque à son tour de connaître l’inflation. C’est peut-être le bon pour acheter une Xbox Series S.

C’est quoi, cette promo sur la Xbox Series S ?

La console de Microsoft est vendue 299,99 € sur le store de Microsoft. Amazon propose actuellement une réduction de 7 % sur la Xbox Series S, qui voit son prix passer à 279,99 €, soit 20 € de moins. Attention, cette promotion n’est que sur la Xbox Series S, la version digitale qui ne possède pas de lecteur disque.

C’est quoi, cette console de Microsoft ?

La Xbox Series S est plus compacte que sa grande sœur, la version Series X, car elle est dépourvue de lecteur disque. Avec cette console, Microsoft propose un accès à la next-gen plus abordable, mais non sans quelques concessions. La Series S est en effet moins puissante que la Series X. Elle embarque un processeur de 4 TFlops et 10 Go de RAM (contre 12 TFlops et 16 Go pour le modèle X).

La Series S offre seulement 512 Go de stockage via son SSD, La machine est orientée 100 % téléchargements, il sera peut-être nécessaire de vous procurer une solution de stockage annexe, comme une carte mémoire ou un disque dur externe. Sa définition optimale est de 1080-1440p pour une fréquence d’image entre 60 fps et 120 fps. Cette Xbox Series S s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent une console de salon plus discrète que les mastodontes Series X et PS5. Elle se destine aussi aux « petits » consommateurs de jeu, qui ne jouent qu’à quelques titres de temps à autre et qui n’ont pas peur de les supprimer de leur console une fois terminés.

La Xbox Series X et sa manette // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que cette offre sur la Xbox Series S est une bonne affaire ?

Les récentes annonces de Phil Spencer suggèrent un changement probable de prix en début d’année prochaine. Alors que Microsoft annonçait ne pas augmenter ses tarifs après la hausse de prix de Sony, il semblerait que tout soit susceptible d’augmenter dans le catalogue Xbox prochainement. À l’heure actuelle, la position tarifaire de Microsoft est plutôt avantageuse face à son concurrent. Les Xbox Series S/X coûtent respectivement 300 € et 500 € tandis que la PS5 digitale est à 450 € et la PS5 à 550 €.

Si le modèle Series S vous convient, c’est donc actuellement une excellente affaire. Malgré l’absence de lecteur, elle possède tout de même le Game Pass. Il offre un accès illimité à une vaste bibliothèque de jeux. Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres à son catalogue, parfois dès leur lancement.

