Phil Spencer a fait savoir que Microsoft pourrait prochainement augmenter les tarifs liés à la marque Xbox. Cela concerne les jeux, les consoles et les services (comme le Game Pass).

« Nous ne pensons pas que c’est une bonne chose d’augmenter le prix de nos consoles », affirmait Phil Spencer, patron de la branche Xbox, en septembre dernier. La PlayStation 5 venait alors de subir une hausse de 50 €. Aujourd’hui, le discours n’est plus tout à fait le même. Au micro de Wall Street Journal Live (via The Verge le 26 octobre), l’intéressé a fait savoir que les tarifs pourraient prochainement augmenter.

« Nous avons maintenu nos prix pour les consoles, nous avons maintenu nos prix pour les jeux… et nos services. Je ne pense pas que nous serons en mesure de le faire pour toujours. À un moment donné, nous allons devoir augmenter certains prix », indique Phil Spencer. À l’heure actuelle, la Xbox Serie S et la Xbox Series X coûtent respectivement 300 € et 500 €, face à une PlayStation 5 vendue à partir de 450 € (version dépourvue d’un lecteur de disque).

Xbox Series X // Source : Microsoft

La Xbox Series X bientôt à 550 € ?

Si Phil Spencer n’est pas porteur d’une bonne nouvelle pour les personnes intéressées par l’achat d’une Xbox, il sous-entend qu’il n’y aura aucun changement avant les fêtes de fin d’année. Tout porte à croire qu’une éventuelle augmentation interviendra après Noël, afin que Microsoft conserve un avantage commercial sur Sony dans cette période cruciale pour le marché des jeux vidéo. En prime, vendre ses produits plus cher à l’approche de Noël ne serait pas un bon signal à envoyer.

Tout est susceptible d’augmenter dans le catalogue Xbox, alors que Microsoft était resté sur un positionnement assez agressif lors du lancement de la Series S et de la Series X. Par exemple, la multinationale n’a jamais fait passer ses jeux à 80 €, quand d’autres éditeurs ont vite franchi ce palier — Sony en tête.

De la même manière, le tarif du Xbox Game Pass n’a jamais bougé : la formule de base est à 9,99 € depuis le début. Aujourd’hui, ce coût maintenu représente une anomalie sur le segment des services, quand on regarde ce qui se passe sur le marché de la SVOD. Netflix, Disney+ et même Amazon Prime Video ont tous subi une inflation avec le temps. 9,99 € pour accéder à un catalogue de jeux vidéo de plus en plus riche est une excellente affaire — ce n’est qu’un euro de plus que Disney+. Même à 15 €, on continuerait de le conseiller.

Microsoft augmentera-t-il le prix de la Xbox Series S (actuellement trouvable à 280 euros sur Amazon), qui constitue l’une de ses meilleures armes pour faire jouer des gens à moindres frais ? Rien n’est moins sûr. En revanche, il est difficile d’entrevoir un futur où la Xbox Series X ne sera pas alignée sur la PlayStation 5 — c’est-à-dire à 550 €.

