[Deal du Jour] La SanDisk 512 Go Ultra est en promotion sur Amazon. Une excellente carte SDXC pour augmenter le stockage de votre Switch, mais aussi de votre smartphone ou de votre tablette.

C’est quoi, la promotion sur cette microSD ?

Cette carte SanDisk de 512 Go est généralement trouvable autour de 70 €. Elle est actuellement vendue au prix de 52,65 € sur Amazon.

C’est quoi, cette carte micro SD de 512 Go ?

La microSD SanDisk Ultra est un modèle plutôt performant, peu importe l’utilisation que vous en ferez. Vous obtiendrez facilement de 100 Mo/s à 150 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. Elle est de plus certifiée A1, donc optimisée pour une bonne fluidité. Elle convient ainsi parfaitement pour l’exécution de jeux et applications dans le cadre d’une utilisation avec un smartphone.

Elle convient aussi pour la prise de photos ou la captation de vidéos UHD 4K dans un smartphone autant que dans un appareil photo reflex. Les vitesses de transfert de cette microSD de SanDisk peuvent atteindre jusqu’à 170 Mo/s, parfait pour installer rapidement Bayonetta 3 sur votre Switch et surtout, augmenter considérablement son stockage. Sur smartphone et tablette, ces vitesses de transferts vous permettent de déplacer vos contenus très rapidement.

Est-ce que cette carte micro SD est une bonne affaire ?

Essentielle pour faire tourner de nombreux appareils, une carte micro SD de cette capacité est une très bonne occasion à ce prix. La SanDisk Ultra est une carte polyvalente qui convient à de nombreux appareils pour un usage classique. Si toutefois vous cherchez la performance avant tout, la gamme Sandisk Extrême possède l’ensemble des certifications que l’on attend d’une carte microSD haut de gamme certifiée A2.

Plusieurs capacités de stockage sont disponibles pour la SanDisk Ultra. De 32 Go à 1 To, elles sont actuellement toutes en promotion.

