[Deal du jour] Vous souhaitez changer de téléviseur ? L’excellent Philips OLED856 de 55 pouces est en ce moment à moins de 1 200 € chez La Fnac et Darty. Il possède une dalle OLED ainsi que la technologie Ambilight, pour éclairer vos murs.

C’est quoi, la promotion sur ce TV Philips ?

La Fnac propose 20 % de réduction sur le téléviseur Philips Ambilight OLED856 4K de 55″, qui voit ainsi son prix passer de 1 499 € à 1 199 €. Une économie de 300 € non négligeable.

C’est quoi exactement cet écran de télé 4K de Philips ?

Ce téléviseur Philips est doté d’une dalle OLED de 55 pouces (environ 140 cm) et affiche une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, pour reproduire fidèlement le niveau de détails, le contraste et la colorimétrie. Pour les amateurs de cinéma, ces modes sont plus qu’indispensables pour que la restitution de l’image affichée soit le plus fidèle possible à la vision du réalisateur. Le processeur Philips P5 offre une image qui se veut la plus réaliste possible, quel que soit le type de contenu visionné. La qualité de l’écran OLED permet des contrastes et des noirs profonds. La luminosité, quant à elle, est éclatante sans pour autant éblouir. Les gamers profiteront d’un excellent rendu avec les consoles de salons grâce à la connectivité HDMI 2.1 qui permet une faible latence pour les sessions de jeu. Petit plus pour les joueurs d’Overwatch 2, le taux de rafraichissement de 100 Hz est ajustable en temps réel pour être le plus performant possible.

Ce téléviseur OLED856 55″ est-il une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire. Son design ultra fin s’adapte à toutes les pièces et en fait un téléviseur plutôt sobre dans l’ensemble. Pour les cinéphiles comme pour les gamers, la technologie Ambilight apporte une immersion supplémentaire. Des LEDs disposées autour du téléviseur projettent un éclairage raccord avec le contenu à l’écran. Amusant pour certains, gadget pour d’autres, l’Ambilight est bien sûr désactivable via le menu. Ce TV de Philips embarque l’interface Android TV qui vous permet d’accéder à vos contenus préférés rapidement. L’écran d’accueil affiche les classiques Netflix, Disney+, Apple TV ou encore Prime Video. Via Chromecast, vous pourrez diffuser du contenu à partir de votre smartphone. En matière d’audio, ce TV OLED de Philips propose le Dolby Atmos. Le rendu du son est bon, mais ne remplacera pas une installation sonore digne de ce nom.

