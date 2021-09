Après Apple, c’est au tour de Microsoft de présenter ses nouveautés de la rentrée. L’éditeur de Windows devrait dévoiler ce soir pas moins de 5 nouveaux produits Surface ce mercredi 22 septembre 2021. Voici comment suivre la conférence en direct, et ce à quoi vous pouvez vous attendre.

À 17h (heure de Paris) ce mercredi 22 septembre 2021, Microsoft va tenir une grande conférence de presse destinée à dévoiler ses nouveaux ordinateurs maison. Au programme, on attend des nouveaux ordinateurs Surface et même un nouveau téléphone Surface Duo 2. Voici comment suivre cet évènement en direct.

Comment suivre la conférence Microsoft Surface ?

Le contenu des annonces Microsoft ne fait pas vraiment de doute, puisque même le carton d’invitation laisse deviner le contour d’un ordinateur Surface.

Si vous voulez voir ces nouveautés en direct, c’est simple :

Où : Sur le site de Microsoft

: Sur le site de Microsoft Quand : À partir de 17h (heure de Paris UTC+2)

Si vous souhaitez être alerté au début de la conférence, le compte Twitter de Microsoft Surface vous propose de définir un rappel.

Join us Wednesday, September 22 at 11am ET to see what's next for Microsoft Surface. #MicrosoftEvent​ https://t.co/QSsPe6bAEx — Microsoft Surface (@surface) September 8, 2021

Surface Book, Surface Pro, Surface Duo… Qu’attendre de la conférence Microsoft ?

À moins d’une grosse surprise de dernière minute, Microsoft devrait dévoiler 5 produits ce soir, dont quatre ordinateurs (tous prêts pour Windows 11 évidemment).

Surface Pro 8

Le plus attendu des gadgets Microsoft sera sans doute la Surface Pro 8. La lignée des Surface Pro remonte jusqu’en 2012 et incarne ce que devrait être un ordinateur portable, selon Microsoft.

La machine hybride entre tablette et PC ne devrait pas beaucoup changer par rapport au modèle de l’année dernière. L’écran devrait être un peu plus grand et supporter le 120 Hz. On devrait trouver un processeur Intel de 11e génération et quelques autres améliorations techniques comme l’ajout d’un port Thunderbolt ou la possibilité de changer de SSD. La machine devrait aussi abandonner tous les ports USB-A, en faveur de ports USB-C.

Surface Pro X

L’autre modèle très attendu de cette conférence est la nouvelle Surface Pro X. La machine devrait, comme les modèles précédents, adopter une architecture mobile ARM et mettre à jour sa fiche technique par rapport au modèle de l’année dernière.

Peu de changements esthétiques sont attendus, mais le produit sera très scruté, puisque l’ordinateur sera un des concurrents frontaux des MacBook M1, sous architecture ARM eux aussi.

Surface Book 4

Lancée en 2015, la lignée des Surface Book a toujours étonné, en raison de choix de design inhabituel. Jusque là, les ordinateurs se démarquaient par une charnière d’un type particulier.

Cette année, le nouveau modèle devrait changer de design et abandonner le principe de l’écran détachable. À la place, on trouvera un écran capable de se replier sur le clavier pour offrir une expérience façon tablette. L’ordinateur adoptera aussi probablement un taux de rafraichissement variable, ce qui lui permettra d’économiser de la batterie et de fournir une meilleure fluidité d’affichage.

Surface Go 3

La lignée des Surface Go s’adresse à celles et ceux qui veulent un appareil Microsoft sans se ruiner. L’ordinateur petit format (le dernier modèle était équipé d’un écran de 10 pouces) profitera cette année d’un rafraichissement des caractéristiques techniques et devrait même passer sur un processeur Intel Core i3. Sans soute pour se préparer à Windows 11.

Surface Duo 2

Le dernier produit attendu ce soir est assez différent des autres, puisqu’il s’agit d’un téléphone sous Android. Microsoft prépare un successeur au Surface Duo sorti fin 2020.

Le mobile devrait encore adopter la fameuse construction à deux écrans. Il embarquera aussi un triple appareil photo au dos pour tenter de concurrencer les autres smartphones haut de gamme. Le reste de la fiche technique sera assez attendu avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et la compatibilité 5G. Le premier modèle ayant été largement étrillé par la presse lors de sa sortie, Microsoft joue gros sur ce nouveau mobile.

