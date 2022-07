Conformément à ce qu’elle avait promis lors d’une audience préliminaire, la Cour de Justice du Delaware organisera le procès Twitter v. Musk rapidement. Les avocats des deux parties ont jusqu’au 13 octobre pour se préparer.

Quasiment six mois après avoir proposé de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk sera au tribunal. L’homme d’affaires, qui ne s’est passionné pour sa nouvelle conquête que pendant quelques semaines, a décidé le 8 juillet 2022 d’y renoncer, soi-disant parce que Twitter ment sur le nombre de faux comptes inscrits sur la plateforme. Un argument qu’il a essayé d’utiliser pour décaler son procès avec Twitter à 2023 (le réseau social a porté plainte contre lui), mais qui n’a pas fonctionné. La Cour de Justice du Delaware, l’État où se tiendra le procès, considère que la question des faux comptes n’a rien à voir avec cette affaire.

Entre-temps, Twitter et Elon Musk ont réussi à se mettre d’accord sur un élément : la date de début du procès. La Cour de Justice du Delaware a décidé de programmer la première audience le 17 octobre, et la dernière le 21 (il s’agit d’un procès express). The Verge a pu se procurer le calendrier complet, avec toutes les échéances prévues.

Le procès le plus médiatisé de 2022 ?

Dans le document publié par la juge Kathaleen McCormick, on découvre de nombreuses deadlines pour les avocats de Twitter et Elon Musk. En août, septembre et octobre, ils devront fournir à la Cour de justice la liste des témoins qu’ils souhaitent voir interroger, les documents à examiner et le contenu de leurs interventions. Le 14 octobre, une conférence de pré-procès est prévue, avant le début officiel le 17.

Capture d’écran du document publié par la Cour de justice du Delaware. // Source : The Verge

Au vu de l’écho qu’a pris le rachat de Twitter par Elon Musk dans les médias, cet événement devrait attirer les journalistes du monde entier en octobre, tous curieux de connaître l’issue de cette affaire pleine de rebondissements. Elon Musk sera-t-il forcé à racheter Twitter ? Devra-t-il lui verser un immense dédommagement ? Peut-il encore s’en sortir ? On imagine que ce qui se dira pendant l’audience sera analysé par des milliers de commentateurs dans le monde.