Alors que le bitcoin connait une rude chute depuis plusieurs mois, Tesla révèle qu’il a vendu les trois quarts de ses actifs à peine 18 mois après avoir investi. Un mauvais signal pour le marché des crypto-monnaies, dont le patron Elon Musk n’arrêtait pas de vanter les mérites.

S’il fallait encore une preuve qu’il ne faut pas croire Elon Musk sur parole, les résultats trimestriels de Tesla de juillet 2022 sont venus un peu plus enfoncer le clou. Alors que le milliardaire, qui ne jure que par les crypto-monnaies, assurait que son entreprise de véhicules électriques allait garder ses bitcoins sur le long terme, Tesla a finalement déclaré s’être déjà débarrassé des trois quarts.

« À date, en cette fin de deuxième trimestre (de 2022), nous avons converti environ 75 % de nos achats de bitcoins en monnaie fiduciaire », lit-on dans le rapport. Le bitcoin est d’ailleurs listé parmi les points négatifs du bilan de profitabilité de la firme (« frais de dépréciation du bitcoin »).

Dans le rapport Q2 2022 de Tesla, le bitcoin est listé dans les points négatifs.

« Tesla ne vendra pas de bitcoin », promettait Elon Musk

Tesla avait acheté l’équivalent d’1,5 milliard de dollars de bitcoin en janvier 2021, quand le bitcoin valait environ 30 000 dollars. Lorsque l’information a été connue du grand public un mois plus tard, la valeur de la crypto a commencé à monter en flèche, marquant le début du cycle de la hausse que l’on connait désormais, pour atteindre un pic impressionnant à 67 000 dollars fin 2021.

Le cours du bitcoin ces 4 dernières années // Source : coinmarketcap

« Tesla ne vendra pas de bitcoin », avait assuré le milliardaire au début de l’été, au creux de la vague de 2021, alors que la polémique commençait à enfler sur le coût énergétique catastrophique lié au minage de la crypto-monnaie. Vu que la firme en détenait un bon paquet, la moindre de ses décisions pouvait à elle seule influer la valeur du crypto-actif.

Depuis, Musk se faisait discret sur l’état des finances de Tesla en bitcoin. On sait désormais que la crypto-monnaie qu’il disait faite pour durer n’a pas fait long feu dans les poches de la firme : le fabricant a récupéré 936 millions de dollars au Q2 2022 avec l’opération.

Le marché des cryptos a beaucoup chuté

Cette vente fait suite à une chute drastique de la valeur du bitcoin et du marché des cryptos en général, amorcée au printemps 2022. Après avoir touché les 25 000 dollars, le bitcoin stagne depuis le mois de juin à 20 000 dollars — certains lui prédisent même une descente encore plus brutale, potentiellement sous les 10 000.

Tesla a donc décidé de ne pas prendre le risque de tomber encore plus bas. Vu que la firme a ramassé presque 1 milliard de dollars avec cette vente, elle garde une partie de ses plumes par rapport à l’opération initiale de janvier 2021. Néanmoins, la dépréciation de la crypto-monnaie lui a quand même fait perdre de l’argent (une perte estimée environ à 400 millions de dollars), ce qui est loin d’arranger ses finances, alors qu’elle perd déjà en valeur boursière dans un contexte économique tendu (guerre en Ukraine, pénuries des composants, raréfaction de l’énergie, taux d’intérêt à la hausse).

Tesla garde encore actuellement l’équivalent de 218 millions de dollars de crypto-monnaies, ce qui représente 6 fois moins que ce que l’entreprise détenait en début d’année 2022 (1,2 milliard).

Lors de l’appel avec les analystes qui a suivi l’annonce des résultats trimestriels, Elon Msuk a justifié : « Il convient de mentionner que la raison pour laquelle nous avons vendu un tas de nos avoirs en bitcoin était que nous n’étions pas certains du moment où les confinements en Chine allaient être levés. Il était donc important que nous maximisions notre trésorerie.»

Et le patron d’assurer que son entreprise avait gardé ses Dogecoins et était « certainement ouverte à l’idée d’augmenter [ses] actifs en bitcoin à l’avenir » et qu’il ne fallait pas prendre cette vente comme « un verdict définitif sur le bitcoin ». Les promesses d’Elon Musk n’engagent que ceux qui y croient.